Gerro d'aigua freda sobre el temps a Catalunya en les pròximes setmanes

L'actualitat meteorològica a Catalunya transcendeix de forma diària. Són diversos els experts que habitualment comparteixen el temps que farà a la nostra regió. Però no és massa comú que això es faci a molts dies vista.

Més que res perquè les probabilitats d'encertar són baixes. El temps és molt variable i el que ara pot ser una cosa, en dos dies pot ser una altra totalment diferent. Tot i això, sí que hi ha mapes de previsió que juguen amb models que, normalment, miren més a llarg termini.

I això és el que han començat a fer alguns experts per saber quin temps farà en les pròximes setmanes. En aquest sentit, han explicat que hi haurà un AO i NAO positius, la qual cosa es tradueix en molta més estabilitat. Podríem tenir temperatures sense massa canvis i, el que és pitjor, poques pluges.

Un temps que es preveu tranquil

Tot això perquè l'aire fred es quedarà a la zona àrtica, una situació que no ajuda que les borrasques es formin i s'acostin a nosaltres. En definitiva, el temps en els pròxims mesos podria ser majoritàriament estable, sense pluges massa importants. Així doncs, amb aquests mapes de previsió a la mà, sembla que Catalunya tindrà un temps més aviat monòton.

Això tampoc vol dir que no arribi a la nostra zona cap pertorbació, però és menys probable. Amb unes temperatures estables, encara que típiques d'hivern, les pròximes setmanes podrien ser força avorrides.

És probable que s'imposi el sol i la situació anticiclònica, una cosa que ja hem tingut aquests últims mesos. Podria dir-se que no hi haurà sorpreses ni ensurts d'última hora.

La previsió que la majoria vol escoltar

El temps mai està al gust de tothom. Uns prefereixen que plogui sense parar, altres que nevi i altres que surti el sol. El vent no sol agradar a gairebé ningú, encara que hi ha qui el posa per davant del fred.

Sigui com sigui, la veritat és que l'hivern sempre és època de canvis. De la mateixa manera, cal destacar que les precipitacions són necessàries, sobretot a l'hivern, ja que d'aquí dependrà la situació hídrica de l'estiu. Un estiu que des de fa massa temps és sec a Catalunya, per la qual cosa la previsió, fins al moment, no és massa esperançadora.