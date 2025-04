Francesc Mauri reacciona amb un avís: aquest serà el dia més assolellat de la setmana

Que plogui sempre és una gran notícia, però que faci bon temps quan fas vacances, també. Així que Francesc Mauri s'ha encarregat de donar una alegria als amants del sol. Després de dies d'incertesa i inestabilitat, el meteoròleg de TV3 s'atreveix a confirmar ara quin serà el dia de la setmana més assolellat.

En les últimes hores ha plogut a Catalunya, i seguirà plovent en les pròximes hores. Ara bé, el dia en què més brillarà el sol a Catalunya serà el dijous, quan es preveu una bonança general. Amb tot, en alguns punts el dia més primaveral es viurà el Divendres Sant.

Sigui com sigui, el cert és que per als pròxims dies a curt termini no es preveuen precipitacions i es podrà gaudir del sol. Això sí, abans es viurà un dimecres a la tarda passat per aigua que servirà per agafar-li encara més ganes al bon temps. Encara que res serà destacable, les precipitacions faran que descendeixin lleument les temperatures i l'ambient sigui clarament més humit.

Un dia assolellat i amb ambient primaveral

Veure sortir el sol aquests dies està sent una alegria. Molts, aprofitant les seves vacances, s'asseuen al sol com si no hi hagués demà i, sobretot, pensant que encara no crema. Però Francesc Mauri s'ha encarregat d'explicar que això no és així.

I és que el sol d'aquests dies, especialment el del dijous, serà equivalent al de dates d'estiu avançat. Sens dubte, una dada que molts desconeixen i que és de vital importància. Sobretot de cara a la protecció solar que tothom necessita.

Són molts els que creuen que, com encara estem a l'abril, no és necessari protegir-se. Però després de la informació compartida per Francesc Mauri, més d'una mentalitat canviarà. Per la qual cosa si estàs de vacances, o no, però sí que t'exposes al sol aquests dies, vigila.

Una setmana amb una mica de tot

Encara que l'expert hagi explicat quin serà el dia de la setmana amb més sol, el cert és que està sent una Setmana Santa inestable. Tal com ja es va avançar, les precipitacions han arribat els primers dies de la setmana i es preveu que també ho facin el dimecres. Sobretot a la part més al nord de la regió i al nord-est.

No obstant això, una vegada vagi avançant la setmana, la bonança anirà en augment. De fet, per al pròxim dilluns, festiu a Catalunya, s'espera que el dia sigui assolellat i tranquil. Així doncs, si estàs de vacances i plou, tranquil·litat, el sol sempre torna a sortir.