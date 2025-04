Torna la neu a Catalunya: aquest dia baixarà molt la cota i nevarà amb ganes

Després de diversos dies d'estabilitat meteorològica, el temps a Catalunya es prepara per a un nou gir. Les novetats arriben en una setmana en què molts voldrien estabilitat, sol i bon temps. Ara bé, encara que hi haurà una mica de tot, el pronòstic apunta de manera clara al que passarà.

La neu tornarà a visitar el Pirineu català amb força, especialment entre dimarts i dimecres. Serà llavors quan s'espera un notable descens de la cota de neu, que podria situar-se al voltant dels 1.200 metres. Segons les previsions dels experts, s'anticipa una acumulació significativa de neu en gran part de la serralada pirinenca.

El mapa mostra gruixos que podrien superar els 50 cm a les àrees més elevades del Pirineu central i oriental. El responsable d'aquest canvi serà l'arribada d'un front d'aire fred. Una vaguada en altura que no només portarà inestabilitat atmosfèrica, sinó també un descens tèrmic acusat.

Neu a cotes més baixes del normal en aquesta època

Aquest fenomen afavorirà la formació de precipitacions en forma de neu a cotes més baixes de l'habitual per a aquesta època de l'any. Sobretot, al prelitoral pirinenc i en valls altes, habitualment menys afectades. Encara que les temperatures en dies anteriors han estat suaus, aquest nou episodi hivernal podria causar sorpreses.

Es recomana especial precaució a aquells que hagin de circular per vies de muntanya, ja que l'acumulació de neu podria dificultar el trànsit, sobretot en ports elevats i accessos a estacions. D'altra banda, aquest nou aport de neu és una excel·lent notícia per al sector turístic de muntanya i per a la disponibilitat hídrica. La neu acumulada actua com un important recurs en fondre's a la primavera, alimentant rius i embassaments.

Un canvi de temps que molts esperen

L'episodi no serà especialment durador, però sí intens, per la qual cosa convé seguir de prop les actualitzacions meteorològiques durant els pròxims dies. No es descarta que algunes comarques puguin veure flocs a altituds inusuals per a mitjans d'abril. Un recordatori que la meteorologia de muntanya sempre pot sorprendre, fins i tot en plena primavera.

La neu, per tant, torna amb ganes al Pirineu. Un respir hivernal tardà que tenyirà de blanc les muntanyes una vegada més abans del definitiu pas a la temporada càlida. Un canvi de temps que molts esperen i que, de moment, es fa de pregar.