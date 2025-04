Francesc Mauri reacciona y lanza un aviso: este será el día más soleado de la semana

Que llueva siempre es una buena noticia, pero que haga buen tiempo cuando haces vacaciones, también. Así que Francesc Mauri se ha encargado de dar una alegría a los amantes del sol. Después de días de incertidumbre e inestabilidad, el meteorólogo de TV3 se atreve a confirmar ahora cuál será el día de la semana más soleado.

En las últimas horas ha llovido en Cataluña, y seguirá lloviendo en las próximas horas. Ahora bien, el día en el que más brillará el sol en Cataluña será el jueves, cuando se prevé una bonanza general. Ahora bien, en algunos puntos este punto álgido de primavera se vivirá el viernes.

Sea como sea, lo cierto es que para los próximos días a corto plazo no se prevén precipitaciones y se podrá disfrutar del sol. Eso sí, antes se vivirá un miércoles por la tarde pasado por agua que servirá para cogerle todavía más ganas al buen tiempo. Aunque nada será destacable, las precipitaciones harán que desciendan levemente las temperaturas y el ambiente sea claramente más húmedo.

Un día doleado y con ambiente primaveral

Ver salir el sol estos días está siendo una alegría. Muchos, aprovechando sus vacaciones, se sientan al sol como si no hubiera mañana y, sobre todo, pensando que todavía no quema. Pero Francesc Mauri se ha encargado de explicar que eso no es así.

Y es que el sol de estos días, especialmente el del jueves, será equivalente al de fechas de verano adelantado. Sin duda, un dato que muchos desconocen y que es de vital importancia. Sobre todo de cara a la protección solar que todo el mundo necesita.

Son muchos los que creen que, como todavía estamos en abril, no es necesario protegerse. Pero después de la información compartida por Francesc Mauri, más de una mentalidad cambiará. Por lo que si estás de vacaciones, o no, pero sí que te expones al sol estos días, vigila.

Una semana con un poco de todo

Aunque el experto haya explicado cuál será el día de la semana con más sol, lo cierto es que está siendo una Semana Santa inestable. Tal como ya se avanzó, las precipitaciones han llegado los primeros días de la semana y se prevé que también lo hagan el miércoles. Sobre todo en la parte más al norte de la región y al noreste.

No obstante, una vez vaya avanzando la semana, la bonanza irá en aumento. De hecho, para el próximo lunes, festivo en Cataluña, se espera que el día sea soleado y tranquilo. Así pues, si estás de vacaciones y llueve, tranquilidad, el sol siempre vuelve a salir.