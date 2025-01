Francesc Mauri es queda sense paraules: la imatge que ha deixat meravellat l'expert

Francesc Mauri és un apassionat de la meteorologia en general. I també dels seus efectes. En funció del temps que fa, els paisatges es tenyeixen d'uns o altres colors.

Les muntanyes, el mar, els rius, els boscos... tot s'adapta a l'època de l'any en què es visqui. No hi ha dubte que tot això és la màgia de la natura i que persones com Francesc Mauri saben apreciar-la.

D'aquí que l'home del temps de TV3 s'hagi animat a compartir noves imatges d'un hivern que l'han deixat impressionat. El material arriba de lluny, però en un món tan globalitzat, el que està al costat del toll ho podem sentir a prop. Precisament això és el que sents en veure el vídeo de les Cascades del Niàgara a 22 graus sota zero que ha compartit el meteoròleg.

Francesc Mauri al·lucina amb els efectes de l'hivern

Concretament, en les imatges es pot veure com l'aigua d'aquest famós lloc del món està congelada. I és natural, ja que els graus sota zero no donen treva perquè aquests canals d'aigua puguin ser líquids. De fet, s'aprecien plaques de gel que denoten que la temperatura està literalment congelada.

"Hi ha hiverns que aquesta meravella de la natura ens mostra un paisatge glacial", ha escrit Francesc Mauri. Així mateix, l'expert està seguint de prop l'onada de fred que viuen des de fa dies als Estats Units. Sí que hi ha zones en què és habitual que nevi i faci molt fred, però no és el cas d'altres com Nova Orleans.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha compartit imatges d'aquesta famosa ciutat que està al nivell del mar. Crida l'atenció la quantitat de neu caiguda i una estampa que sembla treta d'una postal. "Nevada sense precedents", ha dit sorprès.

El fred deixa clar que falten setmanes perquè acabi l'hivern

Les imatges que l'expert s'ha encarregat de compartir a les xarxes socials no deixen lloc a dubtes. Encara queda hivern per estona i, encara que hi hagi dies de més confort, al final la natura cau pel seu propi pes. I aquest pes denota que ara toca que faci molt fred, que nevi i que sigui gairebé obligatori sortir amb tèrmiques al carrer.

Segur que Francesc Mauri seguirà informant de novetats d'aquest tipus. A l'home del temps no li importa d'on provinguin les imatges, sempre que estiguin relacionades amb el temps i el paisatge. No hi ha res com treballar del que més t'agrada.