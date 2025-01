Adeu, hivern: confirmen un gir de 180 graus amb el temps a Catalunya avui mateix

Tothom ha notat que alguna cosa ha canviat en els últims dies. Igual que la setmana passada va destacar per ser una de les més fredes de l'hivern, en aquesta la dinàmica és totalment diferent. De fet, la major part de comarques de Catalunya s'han llevat amb unes temperatures per sobre dels deu graus, sent un matí suau.

Sí que han mantingut el seu rigorós hivern en zones del Pirineu Occidental com Boí, amb dos graus sota zero. També a la Tosa d'Alp, a menys un i mig, i a Das, amb quatre positius per inversió tèrmica. Més enllà d'aquestes zones, el matí ha estat tranquil i amb uns mercuris clarament més a l'alça.

I així es preveu que segueixi la tendència al llarg dels dies d'aquesta setmana. Els experts també avisen que la bonança vindrà acompanyada per l'aparició d'alguns núvols. Així mateix, seguirà la probabilitat de pluges en zones, sobretot, del nord-est de Catalunya.

Les temperatures oscil·laran al llarg del dia

Per la seva banda, des del Meteocat han explicat que les temperatures seran una mica més fredes al centre del dia. De totes maneres, no s'espera que descendeixin molt més que a primera hora del matí. Els termòmetres es mantindran amunt i el dia serà agradable en gran part de la regió.

De fet, es tornaran a assolir els 18 graus en punts de la costa catalana. Un fet gens habitual per a aquesta època de l'any, però que agrada als més fredolics. La probabilitat de pluges al nord-est és molt baixa, encara que els cels poden descarregar més cap al vespre.

"Són probables alguns ruixats lleus i dispersos", informen des del Meteocat. Per la qual cosa cal estar atents abans de sortir de casa. Sigui com sigui, la seva intensitat serà mínima i, per tant, la seva incidència també.

El bon temps no evitarà que segueixi nevant

Les nevades no seran les protagonistes de la setmana. Així i tot, sí que seguirà nevant en punts del Pirineu Occidental. Sobretot a partir de la cota 2.000 i en estacions d'esquí com la de Boí Taüll.

Així doncs, amb aquest panorama queda més que confirmat que la setmana més freda de l'hivern ha acabat. Per la qual cosa ara es travessa una que té gust de glòria per a molts. Un descans per entrar en calor i continuar amb els mesos amb menys sol i més fred del calendari.