Francesc Mauri, impressionat: el fenomen que ha assotat moltes comarques catalanes

A aquestes altures de setmana a ningú agafa per sorpresa que el temps segueix molt inestable a Catalunya. Encara que sí que estan havent-hi dies de sol, el cert és que les pluges i les tempestes estan tenint protagonisme. I aquest dimarts va tenir lloc un episodi inesperat per a molts que va causar algun inconvenient.

Una intensa pedregada va sorprendre aquest dimarts a diversos punts del territori català. Les tempestes de pedra van deixar imatges insòlites protagonitzades per una capa blanca que semblava neu. Francesc Mauri ha mostrat la seva sorpresa per la magnitud de l'episodi, especialment intens al Vallès Oriental i altres comarques del nord del país.

Un dels punts més afectats ha estat Vallgorguina, on la calamarsa va caure amb tal intensitat que va obligar a tallar la carretera C-61. Les condicions es van tornar perilloses per a la circulació a causa de l'acumulació de calamarsa a la via. Mentrestant, els registres de precipitacions van ser molt dispars en funció de la localització.

Francesc Mauri repassa els punts on més ha plogut

A Arenys de Munt no es va registrar precipitació, mentre que a la Masia Ca l'Arabia, en el terme municipal de Sant Celoni, es van acumular fins a 20 mm. Per la seva banda, a Baix de Vallgorguina, les pluges van deixar fins a 15 mm. Un dels escenaris més cridaners s'ha donat a Molló, on la pedregada va ser tan intensa que el paisatge va quedar completament blanc.

La tempesta també va venir acompanyada per trons i llamps, tot això emmarcat en un ambient que va crear una atmosfera elèctrica i espectacular. Les condicions meteorològiques d'aquest dimecres estaran marcades per un cel tapat i temperatures fresques. Sobretot al nord del país i al litoral i prelitoral central.

Es registraran ruixats entre la costa central i el Prepirineu, encara que en general menys intensos que els d'ahir. A les zones més altes del vessant nord es registraran nevades, mentre que al sud de Catalunya s'aniran combinant els núvols amb el sol. A tot això s'hi suma un fort episodi de vent de mestral i tramuntana, amb ratxes que superaran els 70 km/h.

Dies de molta inestabilitat a Catalunya

Aquest episodi meteorològic, tan canviant i agressiu, està sent seguit de prop per especialistes com Francesc Mauri. Ell mateix no ha ocultat la seva impressió davant la intensitat de les pedregades que han afectat diverses comarques del territori. Les pròximes hores seran clau per avaluar els possibles danys i seguir amb atenció l'evolució del temps.