Torna la felicitat a Espanya: en aquestes 9 comunitats nevarà amb ganes aquests dies

La Setmana Santa està arribant a la seva fi amb un temps bastant variable. Al llarg dels últims dies hem experimentat pluges intenses i temperatures més fresques que en setmanes anteriors. Les precipitacions han estat especialment fortes en algunes zones de la península, i, gràcies al fred, la neu també ha fet la seva aparició.

Portem ja diversos dies acumulant un espès mantell blanc en els principals sistemes muntanyosos del nord i del centre del país. I, segons la previsió de Meteored, la tendència de fred i neu continuarà, i s'espera que les nevades continuïn caient.

El mapa proporcionat per l'ECMWF mostra una imatge molt optimista sobre els acumulats de neu a Espanya. Seran nou les comunitats en què la neu es farà sentir amb intensitat. El mantell blanc s'instal·larà per complet, deixant una estampa més pròpia de l'hivern que de la primavera.

La neu seguirà acumulant-se en aquestes 9 comunitats autònomes

A Catalunya, les nevades seran especialment intenses als Pirineus, on s'esperen acumulacions significatives de neu. Els Pirineus catalans estaran entre els més afectats aquests dies. Ara bé, no serà l'única zona d'Espanya en què es veurà neu.

Aragó també està vivint unes jornades fredes, amb nevades a la zona del Pirineu aragonès. L'acumulació de neu pot superar diversos centímetres a les zones més altes. Una bona notícia per a les estacions d'esquí, que consolidaran una bona capa de neu, ideal per als amants de l'hivern.

A Andalusia, Sierra Nevada també registrarà nevades intenses, ja que es cobriran els cims més alts. S'esperen intenses nevades durant les pròximes hores, amb acumulacions molt destacables a les zones més altes de la serra.

La Comunitat de Madrid també experimentarà neu a la Serra de Guadarrama. En els últims dies ja ha nevat a la zona, i s'espera que les precipitacions en forma de neu continuïn aquests dies. Una bona raó per agafar el cotxe i escapar-se a la serra per gaudir de les últimes nevades de la temporada.

Nevades moderades en moltes altres regions

Castella i Lleó, La Rioja, Cantàbria, Astúries i Galícia no quedaran al marge d'aquest fenomen. Aquestes comunitats també veuran nevades a les muntanyes, sobretot en zones com els Picos de Europa i el sistema Central. A Cantàbria i Astúries, les precipitacions continuaran durant les pròximes hores.

De fet, els meteoròlegs esperen que les nevades s'estenguin per la serralada Cantàbrica, deixant grans acumulacions de neu. A Galícia, la neu es concentrarà principalment a les muntanyes de l'interior, amb un pronòstic més modest. La neu també es farà present al Sistema Ibèric, afectant zones de La Rioja i el nord de Castella i Lleó.

Definitivament, aquest cap de setmana és ideal per als amants de la neu, ja que les nevades continuaran sumant centímetres a les muntanyes. El pronòstic és molt optimista, per la qual cosa caldrà aprofitar, ja que és probable que en les pròximes setmanes arribi definitivament la primavera. Els amants dels esports d'hivern tenen unes hores més, abans d'acomiadar-se per complet d'aquesta temporada.