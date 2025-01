Ni pluges, ni nevades: aquest és el fenomen que fascina a Francesc Mauri aquests dies

El temps a Catalunya continua sent, en general, estable i sense moltes notícies a donar. Però això no significa que experts com Francesc Mauri no tinguin feina. El meteoròleg, més enllà de fixar-se en les gèlides temperatures i les boires que es donen en moltes comarques, ha volgut sortir a explorar terreny.

I ha aprofitat una d'aquestes sortides per destacar un fenomen que es dona amb molta freqüència aquests dies. Parlem de la boira gebradora, que és aquella que, amb les temperatures baixes, sol deixar gel a les fulles de molts arbres. El resultat és un paisatge hivernal molt espectacular, que molts fins i tot poden arribar a pensar que es tracta de neu.

Francesc Mauri destaca la boira gebradora a Catalunya

"Us presento la boira gebradora a Calaf", han estat les paraules pronunciades per Francesc Mauri. El meteoròleg s'ha desplaçat fins a aquesta localitat de la comarca de l'Anoia per veure de primera mà el fenomen.

I el que s'ha trobat ha despertat l'eufòria de l'expert, que continua sent un enamorat de la meteorologia en tots els seus vessants. "En aquest pi es veu perfectament com les beines de gel tapen les fulles", ha explicat Mauri. A continuació, Mauri ha retirat un d'aquests trossos de gel per ensenyar-lo a càmera.

Què és la boira gebradora i com es forma?

Perquè es produeixin les boires gebradores no n'hi ha prou amb tenir boira. Les temperatures de l'aire han de situar-se sota zero, perquè les gotes d'aigua de l'ambient acabin cristal·litzant damunt d'arbres i fulles. Una situació que, amb el fred d'aquests dies, s'ha produït en moltes comarques.

De fet, aquest 1 de gener, el mateix Francesc Mauri va destacar que el temps s'ha mantingut estable i amb boires en moltes regions. "En alguns casos, han continuat amb temperatures sota zero i, per tant,[han estat boires]gebradores", ha reiterat.

Val la pena esmentar que estem a l'espera d'un canvi de temps en els pròxims dies. Les altes pressions deixaran pas a alguns fronts, que podrien deixar nevades i allunyar les boires, almenys per uns dies. El primer front arribarà aquest divendres, encara que el més actiu de tots l'esperem per al Dia de Reis, segons els meteoròlegs.