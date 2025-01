Francesc Mauri confirma la mejor noticia sobre el tiempo en Cataluña: 'El sábado...'

Francesc Mauri ya ha avanzado una de las previsiones meteorológicas más esperadas del año. Y es que este próximo domingo las ciudades se llenarán de magia gracias a la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Eso significa que miles de niños y niñas esperan poder salir a la calle para ver a sus majestades.

En este sentido, y según el experto de TV3, podrán hacerlo sin problema en cualquier lugar de la región. Todo ello después de que "el sábado el anticiclón nos abandone". Eso podría significar lluvias o mal tiempo en algunas comarcas, pero no será así, al menos, en las horas del desfile.

El primer cambio de tiempo se empezará a notar el sábado. Francesc Mauri ha avanzado que en Ponent podrían seguir las nieblas, pero de forma mucho menos intensa. En el resto el país, la mañana será mucho más nublada, pero irá apareciendo el sol a medida que avance el mediodía.

Francesc Mauri explica cómo será la noche de Reyes

La temperatura del sábado será estable y no se prevén grandes cambios. De cara al domingo "el sol se irá apagando", por lo que no brillará con tanta fuerza como en días anteriores. Aun así, eso no implicará la llegada de más frío, sino al contrario.

Los mapas indican bastante bonanza a lo largo de la jornada. Sobre todo por la tarde, que es cuando más preocupa. Francesc Mauri ha asegurado que todas las ciudades de Cataluña podrán estar tranquilas, que las carrozas y los camellos se podrán desplazar sin problemas.

Habrá bonanza, tiempo estable y no se esperan precipitaciones a lo largo de la tarde. "Será una víspera de Reyes plácida", ha corroborado el meteorólogo. Ahora bien, para el lunes día 6 las tornas volverán a cambiar de nuevo.

Un inicio de semana con cambios

Francesc Mauri ha informado de que la mañana de Reyes será "tranquila". No obstante, los cambios llegarán a partir de la tarde. Sobre todo a partir de los 800 metros de altitud en el extremo norte.

Será allí donde puedan caer precipitaciones en forma de nieve a lo largo de la tarde. "Serán poca cosa", ha avanzado, pero lo suficiente como para cerrar todavía con más magia el día 6 de enero. En el resto del país podrá haber chubascos en el extremo sur, aunque sin demasiada relevancia.