'Fins a 20 centímetres de neu': Tornen les fortes nevades a aquesta zona de Catalunya

Els amants de la neu, el fred, la muntanya i l'esquí ja compten amb pena els dies per acomiadar-se de l'espectacle blanc més hivernal. Cert és que encara queda hivern i que els cims estan ben carregats, gràcies a les nevades de tota la temporada. Però a ningú se li escapa que, com diuen els experts, a partir d'aquest 1 de març comença la "primavera meteorològica".

Això significa que la neu que cau ja no aguanta tant, perquè les temperatures són més altes i hi ha més hores de sol. Per la qual cosa la neu no pot compactar-se amb tanta força, ni allargar la seva estada en el temps. Amb tot, això ja arribarà amb el pas de les pròximes setmanes, per la qual cosa ara toca centrar-se en la previsió a curt termini.

I aquesta sí que porta bones notícies, ja que es pronostiquen uns gruixos de neu de fins a més de 20 centímetres. El Prepirineu i Pirineu català esperen uns dies de generoses nevades que permetran gaudir d'un cap de setmana de Carnaval de ple hivern. La cota de neu arrencarà aquest divendres a partir dels 1.600 metres d'altitud i anirà baixant a mesura que avancin les hores.

La neu deixarà una estampa hivernal en el conjunt dels Pirineus

Els experts asseguren que després dels 1.600 metres, arribaran els 1.400 el dissabte al matí. El mateix dia la previsió és tan bona que podria arribar a descendir fins als 1.200 metres. D'aquí que s'esperi que la nevada sigui general i consistent en parts del Prepirineu en què no neva de forma tan habitual.

En aquesta ocasió el front de neu no només se centrarà en la part occidental, que és on normalment més neva. Per la qual cosa el Pirineu Oriental també està d'enhorabona i podrà celebrar el primer cap de setmana de març per tot el que val. Cal destacar que l'acumulació de fins a 20 centímetres o més no és lineal.

És a dir, suma la neu caiguda el divendres i el dissabte. De totes maneres, aquesta previsió és una bona notícia per a Catalunya i per a una zona que sense neu a l'hivern, directament, es mor. De cara al diumenge "podria nevar una mica més", encara que de forma molt més lleu.

També arriben pluges a Catalunya

L'anunci de nevades en gran part del Pirineu acapara de forma irremeiable l'actualitat meteorològica catalana. Ara bé, la neu no serà l'única precipitació que caurà aquest cap de setmana a Catalunya. Els experts també han confirmat pluges en gran part del país.

Està clar que per als que esperaven celebrar Carnaval al carrer aquesta no és la millor notícia. Però el temps no entén de celebracions marcades en el calendari, va per lliure i entrega tot el que té. I, en aquesta ocasió, és molta aigua, neu i fred.