'Sembla que...': Gir de 90 graus amb les pluges fortes a Catalunya per Carnaval

Són molts els que aquest cap de setmana estan mirant al cel, pendents de la previsió del temps. Sempre va bé que plogui, encara que en caps de setmana com aquest els contratemps són majors. I és que Catalunya s'omplirà demà de música i confeti, per la qual cosa les previsions de pluja fan tremolar a les comparses més consolidades.

Ara bé, l'actualització dels mapes sembla portar novetats que aporten una mica d'esperança. Les pluges seguiran marcant l'actualitat meteorològica catalana, però potser no tant com s'esperava. En aquest sentit, alguns experts s'han atrevit a avançar que "sembla que el gruix de la precipitació anirà cap a València".

Això no es tradueix en absència de pluges, però sí en ruixats molt més lleus. Almenys del que es preveia en un primer moment, quan la regada s'esperava més generosa. Per ara, les prediccions apunten que les pluges s'activaran després del dissabte al migdia.

La previsió de pluges va canviant amb les hores

"Atenció a les cavalcades", recomanen alguns experts. I és que la previsió de pluges centra la majoria dels ruixats cap a l'interior, Ponent i la meitat occidental del país. De totes maneres, no seran les úniques zones en què serà necessari el paraigua.

"No és descartable que alguna precipitació toqui prelitoral i litoral", afegeixen. Així que seran moltes les comarques de Catalunya les que hauran de revisar les previsions abans d'arrencar les carrosses. Paral·lelament, l'ambient serà fred en general i el cel estarà majoritàriament tapat, plogui o no.

On sí que precipitarà i amb ganes serà al Prepirineu i Pirineu català. Allà les precipitacions seran en forma de neu i la cota començarà a estar activa a partir dels 1.600 metres d'altitud. L'activitat s'allargarà amb el pas de les hores fins a descendir fins als 1.200 metres i arribant a acumular 20 centímetres de neu.

Precipitacions assegurades, però amb petits matisos

El front que ja ha arribat a Catalunya no és dels que es queden estancats en un punt i descarreguen en exclusivitat. Per tant, els meteoròlegs expliquen que "les precipitacions estaran en moviment d'est cap a oest". Una vegada més, el vent serà el responsable d'aquests canvis i la tramuntana i el mestral posaran molt de la seva part.

Els que esperen la nova setmana per tornar a veure sortir el sol, en aquesta ocasió no estan de sort. D'aquí que els experts avancin que el diumenge a la tarda i el dilluns al matí s'espera una altra activació del temporal. Març arriba plujós i marcant caràcter, veurem com acaba.