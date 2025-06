‘Arribarem als 39 °C’: Empitjora la previsió per la calor avui a Catalunya

Catalunya es prepara per rebre l'estiu sota una intensa onada de calor i amb un panorama d'inestabilitat a les tardes. L'aire càlid que ha estat afectant la península es trasllada cap a França i Europa central. Però continuarà deixant temperatures elevades a tot el territori català els pròxims dies.

Divendres comença amb un ambient assolellat en general, tot i que amb la presència de núvols alts que enterboliran lleugerament el cel. A mesura que avanci la tarda, s'espera el creixement de nuvolositat al terç nord del país, sobretot al Pirineu i Prepirineu. És allà on podrien produir-se ruixats localitzats i fins i tot alguna tempesta elèctrica.

Els mercuris aniran a l'alça

També podrien caure algunes gotes a zones de muntanya del prelitoral sud, com l'entorn del massís dels Ports. Les temperatures continuaran pujant de manera progressiva, marcant el final de la primavera amb valors propis del ple estiu. Divendres al matí ja es notarà un augment d'entre dos i tres graus al nord-est, amb mínimes que oscil·laran entre 18 i 23 graus.

A Barcelona, per exemple, les mínimes quedaran per sobre dels 23, cosa que dificultarà el descans nocturn. Al migdia, la situació tèrmica serà encara més intensa. Es preveuen màximes de fins a 39 graus a Lleida, on el Meteocat ha activat avisos per calor a diverses comarques.

Concretament, la situació serà especialment dura a les comarques del Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Ribera d’Ebre i Terra Alta. En altres zones de l'interior, com la Catalunya Central o la Conca de Tremp, s'assoliran fàcilment els 35 graus.

La xafogor serà la tònica habitual

Paral·lelament, al litoral la sensació de xafogor serà molt acusada, amb valors que oscil·laran entre 28 i 36 graus. El cap de setmana seguirà aquesta mateixa tendència. Dissabte s'espera un dia dividit en dues parts: al matí predominarà el sol, mentre que a la tarda tornaran a créixer núvols.

De la mateixa manera, les precipitacions arribaran al Pirineu i Prepirineu, sobretot, occidental. Diumenge repetirà aquest patró. La gran novetat arribarà amb les temperatures de dissabte, quan podrien assolir-se els primers 40 graus de l'any a les comarques de Ponent.