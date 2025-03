Arriba la felicitat a Catalunya: en aquestes zones començaran les pluges intenses avui

Ja tenim aquí el cap de setmana i, lluny del que molts esperaven, aquest dissabte el temps convida a quedar-se a casa. No hauria de sorprendre a ningú, perquè els pronòstics del temps fa dies que anuncien el que finalment passarà avui. No queda més remei que agafar el paraigua, igual que hem fet aquests últims dies, i gaudir de plans a l'interior.

En aquest sentit, des del Meteocat van avisar fa uns dies de la situació meteorològica de risc que tindrem aquest dissabte. Les precipitacions podrien ser persistents i intenses avui i també part del diumenge. Els experts han assenyalat que les precipitacions començaran abans pel sud i l'oest de Catalunya, desplaçant-se cap al nord i est.

La inestabilitat marcarà el segon cap de setmana de març i s'esperen destacables acumulats de pluja en diverses zones. Les pluges començaran a intensificar-se aquest en la segona meitat del dia, amb més força a les comarques del sud i de l'oest. Posteriorment s'estendran cap al nord i est, afectant gairebé totes les comarques catalanes.

L'avís del Meteocat per aquest cap de setmana

Els experts han assenyalat que aquest episodi de pluges serà més destacable que els últims. Es podrien acumular molts litres per metre quadrat i les zones més pròximes a barrancs i rambles podrien inundar-se. Encara que caldrà seguir molt de prop l'evolució de les precipitacions, tot indica que la costa serà la zona més afectada.

Les precipitacions d'aquest cap de setmana són només una mostra del que hem tingut els últims dies. El canvi de mes va arribar amb molta inestabilitat i pluges copioses a Catalunya. En aquest sentit, tots els ulls estan posats en el que podria passar la pròxima setmana, la del 10 al 16 de març.

Segons l'AEMET, si bé s'espera que les pluges continuïn, la variabilitat dels models fa difícil precisar la seva intensitat. Sobre les temperatures, podrien ser les pròpies per a l'època. Fins i tot existeix alguna possibilitat de veure valors lleugerament superiors als normals en certes regions.

Un halo d'esperança per a mitjans de mes

Per a la setmana del 17 al 23 de març, el panorama podria canviar amb un increment de les temperatures a la Península i Balears. El que indicaria un període més càlid de l'habitual. No obstant això, els pronòstics no són clars respecte a les precipitacions.

Per la qual cosa, de nou, caldrà estar atents a les actualitzacions meteorològiques a mesura que s'acosti la data. Sens dubte, mes és un març de transició en què sembla que tot val. La primavera és a la volta de la cantonada, però l'hivern encara vol demostrar el seu potencial.