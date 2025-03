La felicitat torna a Espanya: Roberto Brasero confirma la millor notícia i falta poc

Aquesta setmana ha estat la inestabilitat meteorològica a Espanya, amb pluges i nevades, la que ha marcat la tònica. Encara que dimecres hi va haver una treva temporal en les precipitacions, aquest dijous tot canviarà. Segons Roberto Brasero, s'espera l'arribada de més pluges i nevades, que afectaran principalment les zones muntanyoses del país.

El bo és que s'acumularà molta neu a les muntanyes, especialment en aquelles que no van veure tanta neu durant gener i febrer. Com explica Roberto Brasero, "està nevant ara més que en ple hivern".

Les cotes de neu se situaran entre els 1.000 i els 1.600 metres, la qual cosa sens dubte és una gran novetat per a molts. Als Pirineus i les serres del nord, la neu serà copiosa, i s'espera que aquest fenomen continuï durant divendres i dissabte.

Cal preparar-se per a un fred intens, avisa Roberto Brasero

A mesura que avanci aquest dijous, les temperatures baixaran de manera notable a causa de l'arribada d'aire fred des del nord. De fet, la sensació tèrmica serà bastant baixa, més semblant a un mes de ple hivern. A més, Roberto Brasero assenyala que divendres les pluges afectaran principalment Andalusia, Múrcia, la Comunitat Valenciana i Balears.

S'esperen precipitacions intenses i fins i tot tempestes fortes, especialment al sud de la península. Però les comunitats del nord també estaran sota la influència d'aquest temporal. Les nevades seguiran a les muntanyes, amb cotes de neu baixant als 800-1.000 metres al nord i 1.000-1.300 metres al sud.

Roberto Brasero també alerta de gelades

Encara que dissabte s'espera que hi hagi una petita treva en les pluges, les temperatures seguiran sent fredes per a l'època. Roberto Brasero avisa de gelades, que afectaran l'interior i el nord peninsular. La borrasca Konrad ja haurà deixat pas, i veurem més sol en algunes zones, encara que el fred serà el protagonista del cap de setmana.

Per últim, diumenge les temperatures podrien pujar lleument, però les gelades seguiran sent un fenomen habitual. Quant a les pluges, seran més febles, però encara s'espera alguna precipitació al Cantàbric i punts del sud. A més, encara que falten dies, una nova borrasca vol acostar-se dilluns amb més pluges.