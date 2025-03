Comunicat urgent dels meteoròlegs per avui a Catalunya: neu en aquestes comarques

Els amants de la neu estan d'enhorabona, ja que, en ple mes de març, les precipitacions no paren. De fet, hi ha molt bones notícies per a les pròximes hores, especialment per a la matinada de divendres. El Pirineu tornarà a rebre importants precipitacions de neu, acumulant més i més centímetres d'aquest estimat mantell blanc.

Amb les precipitacions de pluja i neu s'espera un notable descens de les temperatures, especialment des de divendres fins dimarts. Així mateix, un vent de gregal, sumat a l'aire fred en altura i l'arribada d'un front fred desgastat, provocarà un refredament progressiu. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.300 metres, amb acumulacions que podrien assolir entre cinc i deu centímetres en diverses zones.

Durant la matinada de divendres, la pluja i la neu es generalitzaran, i la cota de neu podria descendir encara més. En aquest punt, els experts parlen d'una cota de 800-600 metres, la qual cosa provocarà nevades en moltes àrees a menor altitud de l'habitual. Per tant, es preveu una bona quantitat de precipitacions i nevades, amb un descens important de les temperatures.

Les comarques de Catalunya més afectades per la nevada

A partir de divendres, caldrà abrigar-se bé, ja que la sensació de fred serà molt intensa fins dimarts de la pròxima setmana. Amb tot, avui dijous totes les mirades estan posades en una sèrie de comarques del Pirineu. És allà on es preveu que caiguin els majors gruixos i on s'eternitzi el temps hivernal.

Al Pirineu Occidental caurà neu a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i Sobirà i l'Alt Urgell. Així mateix, a la part més oriental es registraran nevades a la Cerdanya i el Ripollès. Sens dubte, un panorama de pel·lícula per a les estacions d'esquí i els amants de l'hivern.

Les nevades no seran qüestió d'un dia, i s'allargaran a mesura que avanci la setmana. De fet, divendres la cota podria descendir encara més i nevar en comarques més al sud com el Vallès Oriental o Osona. Cal destacar que la precipitació en forma de neu podria arribar fins als punts més alts de la Terra Alta, al sud de Tarragona.

Un cap de setmana de fred

Més enllà de les nevades, en moltes comarques plourà. De fet, no es preveu que surti el sol fins dissabte al matí. Amb tot, la part nord-est estrenarà el cap de setmana amb paraigua a la mà.

Així doncs, Catalunya afronta uns últims dies d'hivern amb moltes ganes. La primavera arribarà de forma inevitable, però el temporal de pluja, fred i neu prefereix acomiadar-se per tot el que és alt. No queda altra que gaudir i esperar que el bon temps comenci a despertar.