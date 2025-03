'Arribarà pel sud': Roberto Brasero alerta d'un gir de 180 graus amb el temps

Els últims dies han estat marcats per un episodi de pluges intenses i tempestes en moltes regions d'Espanya. Tot això, explica Roberto Brasero, a causa de la borrasca Jana, que ha deixat acumulacions importants i un temps inestable. No obstant això, encara que el temporal no ha acabat, s'acosta un breu respir abans de l'arribada d'una nova borrasca.

Aquest dimecres, Espanya viurà un dia de transició. Segons Roberto Brasero, tindrem una pausa "entre la borrasca Jana, que s'anirà allunyant amb les primeres hores del dia, i la borrasca Konrad que arribarà al llarg de la tarda".

Però encara que les pluges donaran una treva en moltes zones, encara s'esperen tempestes, explica l'expert d'Antena 3. Aquestes poden ser fortes a Catalunya i a les Balears durant el matí, a més de vents forts al sud i algunes precipitacions a Canàries.

L'avís de Roberto Brasero sobre la borrasca Konrad

Al llarg del dia, els cels estaran més clars, encara que la humitat prèvia a Konrad començarà a cobrir novament el cel amb nuvolositat. A la tarda, és probable que tornin les pluges a punts d'Extremadura i Andalusia. Segons Roberto Brasero, aquestes seran de menor intensitat en comparació amb dies anteriors.

El dijous, la situació tornarà a complicar-se, perquè Konrad provocarà un augment significatiu en la probabilitat de pluges i tempestes. La inestabilitat tornarà a incrementar-se en diverses zones de la península. Segons Roberto Brasero, tornarem a tenir "fortes tempestes al sud d'Andalusia i noves pluges en moltes altres zones d'Espanya".

Les precipitacions seran més intenses al sud d'Andalusia i a Ceuta. A tot això cal sumar-hi el vent, que bufarà amb força al litoral de Cadis, l'Estret, Alboran i el sud-est peninsular. Al Cantàbric, on els últims dies han estat assolellats, el dimecres ja caldrà treure el paraigua, ja que s'esperen pluges.

Cap de setmana plenament hivernal

A més de la pluja, el divendres portarà un canvi important en les temperatures. Segons Roberto Brasero, "alhora que marxarà Konrad arribarà una massa d'aire fred des del nord d'Europa". Aquesta entrada freda "farà desplomar-se les temperatures i la cota de neu", ha assegurat el meteoròleg.

El descens tèrmic provocarà un canvi radical en l'ambient, amb temperatures molt més fredes que aquests dies. A més, explica Roberto Brasero, tornaran a guanyar força les nevades per sota dels 1.000 metres al nord peninsular. Encara que el cap de setmana sembla que les precipitacions donaran una treva, el fred es quedarà i el diumenge a la tarda una nova borrasca podria entrar per l'oest.