Atenció aquesta tarda: Avís d'última hora del Meteocat per les pluges a Catalunya

Des del Meteocat estan atents a qualsevol canvi de temps. I després d'oferir un repàs general de la situació meteorològica per a la jornada a primera hora del matí, ara arriben actualitzacions. Es tracta d'unes novetats que afecten una part del país i que estan relacionades amb un nou episodi de pluges.

En aquest sentit, els experts han vist recomanable activar una sèrie d'avisos grocs per la intensitat de les pluges. De nou, el nord-est de Catalunya serà la zona més afectada pels xàfecs de les pròximes hores. Són diverses les comarques en què s'haurà de prendre especial precaució a causa de la intensitat de les precipitacions.

Concretament, plourà amb força a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l'Estany. En tots aquests punts les pluges seran fortes i en forma de tempesta a partir del migdia d'aquest dimecres. Així mateix, sembla que la pitjor part se l'enduran a l'Alt Empordà i la Garrotxa, encara que l'alerta és la mateixa.

El Meteocat detalla la intensitat dels avisos per pluja

Fins al moment, des del Meteocat han catalogat en un u sobre sis l'alerta groga per pluges. Òbviament, és la més baixa, per la qual cosa no es preveuen grans imprevistos. No obstant això, sí que es demana precaució i es recomana evitar activitats a l'aire lliure, així com conduir amb especial vigilància.

La pitjor part del temporal arriba a partir de les 13:00 hores i està previst que s'allargui fins a les 19:00 de la tarda. Per la qual cosa la tarda al nord-est del país serà convulsa, freda i humida. Quant a la possibilitat de precipitació, és de 20 mm en mitja hora.

Amb aquesta previsió, la pitjor part de l'arribada de noves precipitacions s'espera per a aquest dimecres. I és que, encara que fora de l'avís groc, també plourà en altres comarques. El Vallès Oriental, Osona, el Lluçanès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, se sumen a la llista.

Una setmana inestable a Catalunya

El final dels avisos per pluja d'aquest dimecres no acabarà amb el temporal que encara assotarà uns dies més la regió. En aquest sentit, s'espera que el dijous també sigui especialment convuls a la majoria del nord del país. En aquesta ocasió, arribaran també nevades a cotes baixes i a gran part del Pirineu.

Tant a la part occidental com a l'oriental, les precipitacions en forma de neu allargaran la sensació d'un hivern que sembla acabar. Així doncs, els amants de l'hivern i l'esquí podran seguir gaudint d'un mantell blanc que va guanyant gruix. Per contra, les zones de costa seran les més beneficiades per un sol que escalfarà els ànims.