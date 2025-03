El espectacular eclipse solar que se verá en Cataluña: 'Lo que se nos viene encima'

Los amantes de los eclipses pudieron disfrutar hace pocos días de un eclipse de luna, aunque con las nubes resultó algo complicado. Ahora bien, el que ya se le denomina como "el eclipse del siglo", todavía está por llegar. Y Cataluña será uno de los puntos desde los que se podrá apreciar este espectáculo del universo.

Concretamente, los expertos avisan que Lérida y Tarragona serán las dos demarcaciones con mejor visibilidad. Aunque también podrá apreciarse desde otros puntos como Barcelona, aunque no con tanta claridad. En el resto de España, Oviedo será uno de los mejores escenarios, así como Santander o Bilbao.

Por todo ello, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en diversas regiones del hemisferio norte. La trayectoria de la totalidad comenzará en el océano Ártico, pasando por Groenlandia e Islandia. Finalmente, se adentrará en la península ibérica y finalizará en el mar Mediterráneo.

Un eclipse con mucha expectación

La duración de la fase de totalidad variará según la ubicación. Por ejemplo, en Oviedo, se espera una totalidad de un minuto y 48 segundos, mientras que en otras localidades la duración tendrá unos pocos segundos. La magnitud del eclipse, que indica la fracción del diámetro solar ocultada por la luna, alcanzará valores significativos en las zonas de totalidad.

La singularidad del evento ha generado una gran expectación tanto a nivel nacional como internacional. Se espera la llegada de numerosos turistas y entusiastas de la astronomía que buscarán ubicarse en los puntos óptimos para la observación. Por ejemplo, en Castellón, ya están planificando actividades para acoger a los visitantes, destacando la importancia del evento y su potencial impacto económico y cultural.

Además, empresas especializadas están organizando cruceros y viajes exclusivos para seguir su trayectoria. Y es que este eclipse no solo representa un espectáculo visual impresionante. Si no que también ofrece una oportunidad invaluable para la comunidad científica, teniendo en cuenta que no se observa desde hace más de un siglo.

Próximos eclipses en España

Este eclipse es el primero de una serie de fenómenos similares que se podrán observar en España en los próximos años. En 2027 otro eclipse total será visible en el país, mientras que el 26 de enero de 2028 se producirá un anular al atardecer. Esta concentración de eventos astronómicos es excepcional y convierte a España en un punto de interés para la comunidad científica.

Por todo ello, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 es una cita para los que quieran ver uno de los fenómenos naturales más impresionantes. La combinación de su rareza, la amplia zona de visibilidad en España y las múltiples actividades programadas en torno al evento aseguran una experiencia memorable. Todavía quedan muchos meses, así que ya puedes buscar el mejor lugar para admirarlo.