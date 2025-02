El error de Gemma Puig, meteoróloga de TV3, que se ha vuelto viral en pocas horas

El programa de El Temps de TV3 es uno de los más seguidos en Cataluña para todos aquellos que quieren saber qué tiempo hará. No es para menos, ya que en esta sección de los informativos destacan expertos como Francesc Mauri o Enric Agud. Ahora bien, en ocasiones aparecen deslices que hacen que la audiencia se ponga las manos en la cabeza.

En esta ocasión, la afectada ha sido la meteoróloga Gemma Puig. La experta ha confundido dos playas de la Costa Brava que, para quienes las conocen, ha sido un error garrafal. Concretamente, la confusión ha sido entre la playa de la Fosca y la del Castell, en Palamós.

Ante este error, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de lo sucedido. Sobre todo porque no es la primera vez que le ocurre, por lo que los espectadores ya la miran con lupa. Pero esto no acaba aquí, ya que consideran que Gemma Puig ha tenido otro desliz en su predicción en TV3.

Gemma Puig y sus errores en la predicción del tiempo en TV3

Todo el mundo sabe que este fin de semana hará mal tiempo en Cataluña. Sí que saldrá en sol en algún momento y en algún punto, pero esa, desde luego, no es la noticia meteorológica de la semana. No obstante, Gemma Puig ha preferido obviar las nevadas en su predicción y darle más relevancia a ambientes soleados.

"Ha puesto sol para el sábado", destaca un comentario. En la misma línea se han mostrado algunos expertos después de leer las críticas del programa El Temps de TV3. Para ellos no hay más novedad y noticia relevante para el fin de semana que el de las nevadas.

En especial porque se trata de una nevada que puede ser la más importante el invierno. En este sentido, expertos han escrito que: "Una previsión como la del sábado debería de pasar por encima de todo". Un sábado que ya ha empezado con nieve y mucho frío en gran parte de Cataluña.

El Temps de TV3 lleva días avisando de la nevada

TV3 lleva jornadas avisando del frente que, por fin, ha llegado. El pasado viernes ya empezó a nevar a última hora del día y las nevadas seguirán activas a lo largo del sábado. Por ende, Gemma Puig sabía de sobras que todo el mundo está pendiente de la caída de una nieve que puede dejar grandes grosores.

No cabe duda de que para futuras apariciones en El Temps, Gemma Puig mirará mucho más qué predicción hacer. Y no es para menos, ya que ahora la analizarán con mucho más detalle. También revisará mejor la ubicación de las playas de Gerona, para no volver a confundirse.