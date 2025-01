Comunicat urgent dels meteoròlegs pel fred a Catalunya: 'La pròxima nit...'

El fred i la baixada brusca de les temperatures és, sens dubte, la notícia meteorològica de la setmana. Fa molt fred i es preveu que encara en faci més. Sobretot a primera hora dels matins, quan els termòmetres es desperten literalment congelats.

És habitual veure temperatures sota zero en zones d'alta muntanya o interior. Però el que més està cridant l'atenció aquesta setmana és que el fred és generalitzat. Punts del litoral gironí han registrat temperatures negatives, igual que ciutats molt properes a la costa com Reus.

Ara bé, on el fred s'intensifica amb ganes és al Pirineu. Allà s'han confirmat valors que deixen tremolant qualsevol previsió. Destaquen els nou graus sota zero al Pont de Suert, els menys 12 a Das i els menys 11 a Guixers.

Un fred que no ha fet més que començar

La veritat és que aquest fred intens ha agafat per sorpresa a molts. Sobretot després de venir de setmanes d'anticicló que ha deixat una bonança de temperatures càlides i dies de sol. La sorpresa ha estat majúscula i no ha donat treva per als que necessiten habituar-se a poc a poc a les gèlides temperatures de gener.

Però lluny que aquest episodi desaparegui al llarg del dia, el que es preveu és que s'allargui unes hores més. De fet, els experts asseguren que "la pròxima nit serà molt més freda". Així que si vius o passes la nit a Catalunya, més val que et resguardis d'un fred que et deixarà congelat.

Això sí, els migdies arribaran com un bàlsam per escalfar els cossos. La sortida del sol farà que les temperatures siguin una mica més agradables a primera hora de la tarda. Encara així, res de l'altre món i seguirà sent necessari l'abric i la calefacció.

Les temperatures tornaran a descendir dijous

L'estabilitat dimecres al migdia durarà poc, ja que els experts preveuen que dijous les temperatures tornin a descendir amb ganes. Serà llavors quan entrin en escena les nevades al Pirineu Oriental. A una altitud de només 800 metres podrà caure una neu que acabarà de congelar el panorama.

Malgrat que tot soni alarmant, sobretot per als que ja compten els dies per a l'estiu, la veritat és que és el normal. El normal per a una setmana de mitjans de gener i de ple hivern a la regió. Una mica de paciència més i el fred haurà passat.