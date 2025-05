Salta la sorpresa a Espanya: els meteoròlegs es mullen sobre l'arribada de la calor

Espanya està patint un mes de maig molt més inestable del que preveien els experts. Després de diverses setmanes d'inestabilitat, tot semblava indicar que la situació s'anava a calmar una mica en aquesta segona meitat de mes. No obstant això, els últims models tornen a agafar per sorpresa a molts i llancen altres escenaris molt diferents.

Segons els experts, encara que molts esperaven l'arribada de les altes pressions i, per tant, de la calor, res està escrit encara. És més, els últims pronòstics tornen a dibuixar un escenari d'inestabilitat a la península. Una cosa a la qual ja estem acostumats des de fa diverses setmanes.

Ara, els meteoròlegs preveuen l'arribada de masses d'aire fred i embossaments freds. En definitiva, d'una inestabilitat que seguirà marcant el temps al nostre país. No s'espera que l'anticicló s'instal·li sobre la nostra regió, sinó més aviat el contrari.

Més pluges i tempestes en molts punts d'Espanya

Tot això mantindrà un ambient fresc i amb un elevat risc de tempestes en gran part d'Espanya. Si bé alguns models projectaven anomalies negatives pel que fa a precipitacions, molts altres prediuen una nova DANA. Si es confirma aquesta previsió, es produiria un nou episodi de temps revoltat, amb pluges abundants i tempestes localment intenses.

Tot apunta que l'atmosfera continuarà inestable, almenys fins al dia 22 de maig. Els experts asseguren que “tenim aigua per estona”. L'acumulat de precipitacions previst serà significatiu en moltes zones del país, per la qual cosa podria ocasionar problemes puntuals per pluges torrencials o pedregades.

En aquest context, l'anhelada arribada de la calor sembla retardar-se una vegada més. Encara que tradicionalment a mitjans de maig comencen a registrar-se els primers dies plenament estiuencs, aquest any està sent més dinàmic i impredictible de l'habitual. No es descarta que en l'última setmana del mes la situació s'estabilitzi i les temperatures comencin a pujar amb més contundència.

Caldrà seguir pendents del cel

Però de moment, l'ambient seguirà sent més propi de la primavera en la seva versió més variable. Així, tot indica que caldrà seguir pendents del cel i del paraigua, amb una primavera que es resisteix a donar pas a la calor estival. La incertesa atmosfèrica continua, i per ara, l'estiu haurà d'esperar.