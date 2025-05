'A partir del migdia...': Eloi Cordomí es posa seriós i llança un avís a moltes zones

Aquest dimarts es presenta amb dues cares ben diferenciades a Catalunya. Durant el matí ha predominat el sol en moltes comarques, encara que amb alguns bancs de boira a l'interior i nuvolositat als Pirineus. No obstant això, serà a partir d'aquest migdia quan la situació meteorològica canviï notablement, i ho farà amb ganes.

Segons el meteoròleg Eloi Cordomí, tornarà a augmentar la probabilitat de tempestes localment intenses, especialment a les comarques de l'interior. L'expert ha assenyalat que les precipitacions més significatives s'esperen a les comarques de Girona, el Prepirineu i la zona dels Ports. Per allí podrien superar-se fàcilment els 20 mm de pluja acumulada en tan sols 24 hores.

Unes pluges que deixaran molts litres d'aigua

En algunes àrees localitzades del nord-est, especialment a l'Alt Empordà i la Garrotxa, podrien assolir-se i fins i tot superar-se els 50 mm. Aquest episodi de pluges es deu a la persistència de l'aire fred, que en combinar-se amb l'escalfament solar del migdia afavoreix la formació de núvols. De fet, les previsions apunten a un creixement notable dels mateixos durant les hores centrals del dia.

Sobretot en zones de muntanya com el Pirineu, el Prepirineu, i àrees elevades del prelitoral. A més, es preveu que aquestes tempestes puguin estendre's cap al nord de la Costa Brava, afectant també algunes localitats costaneres. Encara que no es descarta que alguns nuclis romanguin aliens a les pluges, l'avís es manté per a una franja àmplia del territori.

A l'espera d'un cap de setmana més primaveral

Davant aquest panorama, Eloi Cordomí confirma que el dimecres serà un dia molt similar al dimarts. Tot això amb un matí tranquil i assolellat, però amb una tarda marcada per la inestabilitat i les tempestes. Un patró meteorològic que sembla consolidar-se aquesta setmana i que torna a posar a prova la planificació d'activitats a l'exterior.

De totes maneres, els amants del bon temps i l'estiu començaran a veure la llum a partir del cap de setmana. I és que a partir de llavors s'espera que les temperatures pugin considerablement i que el temps faci un gir de 180 graus. La inestabilitat sembla tenir els dies comptats, i Catalunya ho celebrarà.