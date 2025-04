David López-Rey, meteoròleg: 'Núvols, precipitacions i una baixada de temperatures'

Després d'un cap de setmana marcat pel bon temps i l'estabilitat atmosfèrica en gran part d'Espanya, la situació canviarà dràsticament. Una nova borrasca s'acosta amb força, portant amb si canvis significatius en les condicions meteorològiques. Segons el meteoròleg David López-Rey, el temps d'aquest dilluns ha enganyat a molts.

I és que hem tingut un augment en les temperatures en diverses zones i uns cels clars. Però tot apunta que la tranquil·litat del temps no durarà gaire. A partir d'aquest dimarts, el panorama canviarà dràsticament, amb l'arribada d'un centre de baixes pressions des del sud-oest de la Península.

Aquest sistema atmosfèric portarà amb si núvols, pluges i un descens de les temperatures en gran part del país. Les precipitacions començaran a les zones del sud-oest, principalment a Andalusia. Això sí, ràpidament s'aniran estenent cap a altres àrees a mesura que avanci la setmana.

Pluges intenses en moltes regions a partir de dimecres

Per al dimecres, la borrasca s'haurà desplaçat fins a les costes portugueses, cosa que farà que les pluges s'endinsin cap al centre del país. Afectaran especialment a l'oest i el nord de la Península, encara que tindrem més inestabilitat en altres punts.

Els vents del Mediterrani intensificaran les precipitacions, especialment al Vall de l'Ebre. Per allà apareixeran ruixats de considerable intensitat en la jornada del 2 d'abril. Durant els dies dijous i divendres, les pluges persistiran amb força a les mateixes zones, per la qual cosa caldrà estar atents als pronòstics.

Temperatures de primavera a gran part d'Espanya

Quant a les temperatures, aquest dilluns es van registrar valors més alts de l'habitual per a l'època de l'any. Especialment als valls del Guadiana i Guadalquivir, on els termòmetres van superar els 25º C.

No obstant això, l'arribada de la borrasca portarà amb si un marcat descens tèrmic a partir d'aquest dimarts. Per això, tindrem temperatures més baixes, cosa que es notarà sobretot el dimecres.

A partir del dijous, el temps experimentarà un lleuger repunt pel que fa a temperatures, encara que les precipitacions es mantindran. Tot i que el cap de setmana es presenta una mica més tranquil, la presència de núvols seguirà dominant el cel. Tampoc es descarten precipitacions disperses.

L'AEMET confirma diverses jornades d'inestabilitat

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), entre dimecres i divendres s'espera un escenari amb ruixats generalitzats. Alguns podrien ser d'intensitat forta o fins i tot acompanyats de tempestes. Per tant, és recomanable que els habitants de les zones afectades es mantinguin alerta.

Quant al cap de setmana, la previsió apunta a una lleugera millora, amb l'absència de precipitacions significatives. Això sí, la nuvolositat seguirà present. Les temperatures s'estabilitzaran, i encara que el clima serà més tranquil, les condicions encara podrien seguir sent una mica inestables.