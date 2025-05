'El 19 de maig...': Roberto Brasero llança l'avís més esperat a mitja Espanya

L'inici de maig ha sorprès a tothom amb un clima més propi de març. Pluges persistents, cels coberts i temperatures entre 3 i 5 graus per sota de la mitjana han protagonitzat els primers dies del mes. En definitiva, assenyala Roberto Brasero, una situació molt inestable que ha mantingut un ambient fresc i ha retardat l'arribada de la calor.

Però les setmanes passen i cada vegada tenim més a prop l'esperat estiu, per la qual cosa l'esperable és que arribin les altes temperatures. I segons ha detallat el meteoròleg d'Antena 3, la inestabilitat podria tenir els dies comptats. Falta temps per acabar de concretar, però sembla que a partir de la setmana que ve el temps farà un tomb.

Roberto Brasero ja avisa de l'arribada de temperatures més altes

Segons les previsions de Roberto Brasero, la setmana que comença el 19 de maig marcarà un punt d'inflexió en la meteorologia peninsular. "Fins aleshores, la inestabilitat seguirà present, amb jornades alternes de pluges i cels més clars", assegura a Onda Cero.

Això sí, encara que les temperatures pujaran lleugerament, no seran massa caloroses en els pròxims dies. Malgrat les petites millores, Roberto Brasero destaca que el temps no es tranquil·litzarà per complet. Seguirem amb algunes pluges, per la qual cosa caldrà tenir a mà el paraigua.

El que canviarà la situació serà la retirada de les borrasques i la consolidació de l'anticicló. Les altes pressions penetraran per l'oest, afavorint una major estabilitat a la Península i Balears. Es preveu que els cels estiguin majoritàriament clars, excepte al nord-oest peninsular, on les precipitacions seguiran sent intenses i localment fortes.

No tindrem una calor fora del normal

Encara que s'espera un augment tèrmic progressiu, Roberto Brasero insisteix que les temperatures no assoliran nivells excessivament calorosos. "Es preveuen valors uns 5 graus per sobre de la mitjana per a la data", ha explicat. És a dir, l'ambient es tornarà més suau, encara que tampoc parlarem de cap onada de calor.

Aquest dimarts segueixen les tempestes en bona part d'Espanya

De moment, aquest dimarts les tempestes i pluges seguiran sent el centre d'atenció. Segons Roberto Brasero, el dia ja ha començat amb algunes precipitacions febles, però serà a la tarda quan la cosa empitjori. La situació canviarà ràpidament en moltes zones, ja que els núvols creixeran a l'interior de la península.

A partir d'aquí, donaran lloc a ruixats acompanyats de tempestes, especialment a l'extrem nord. En algunes comunitats, la intensitat de la tempesta serà considerable, amb calamarsa inclosa. Les temperatures seguiran fresques, però lleugerament més altes que en dies anteriors, amb un ascens generalitzat.