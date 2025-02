'Entre divendres i dissabte': Roberto Brasero s'avança a tothom i llança un dur avís

La primera meitat de la setmana ha estat marcada per l'estabilitat atmosfèrica en gran part del país, assenyala el meteoròleg Roberto Brasero. L'anticicló ha mantingut el temps sec i assolellat, amb matins freds i tardes temperades, una combinació típica d'aquestes situacions d'altes pressions.

Durant les primeres hores del dia, les boires han estat protagonistes en algunes zones de l'interior. Mentrestant, les temperatures han pujat de manera notable a la tarda, tornant-se realment suaus. En aquest sentit, l'expert d'Antena 3 espera que la situació es mantingui molt semblant dimecres.

De fet, les gelades d'aquesta matinada s'han limitat a zones de muntanya dels Pirineus, tal com va avançar ahir Roberto Brasero. A la tarda, les màximes se situaran en valors més propis de finals de març o principis d'abril. S'esperen 15º a Burgos, 18º a Conca, 19º a Ourense, 21º a Màlaga, 22º a Còrdova i fins a 23º a Múrcia.

Roberto Brasero posa data de caducitat a la calma

Però la tranquil·litat no durarà gaire més. "El cap de setmana serà més fred", ha avançat Brasero, assenyalant que entre divendres i dissabte arribarà un front que travessarà la Península. A més de precipitacions i nevades a les zones de muntanya, aquest front provocarà un clar descens tèrmic.

Les nevades tornaran a tots els sistemes muntanyosos, situant-se la cota entre 1.500 i 1.300 metres allà on l'aire fred serà més notori. No obstant això, aquest episodi hivernal serà breu. Per diumenge, el front ja haurà passat, i encara que les temperatures continuaran sent fresques, la neu desapareixerà, assenyala Roberto Brasero.

L'hivern es va acomiadant a poc a poc

Queden 10 dies perquè finalitzi l'hivern climatològic, que abasta els mesos de desembre, gener i febrer. En termes meteorològics, explica Roberto Brasero, ha estat inusualment temperat. De fet, no podem parlar de cap onada de fred oficial a Espanya, una cosa poc habitual.

De totes maneres, el meteoròleg ha assenyalat que, encara que l'hivern meteorològic s'acabi, no vol dir que no arribi més fred. "Després pot passar que es presenti el fred al març o fins i tot que arribin les tardanes nevades d'abril", ha explicat. No obstant això, si passa, estaríem parlant d'un fred primaveral, molt diferent de les irrupcions d'aire gèlid dels mesos hivernals.