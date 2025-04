'Diumenge...': Roberto Brasero trenca el seu silenci i fa arribar un avís amb el temps

Aquest dijous, moltes regions d'Espanya han viscut un dia gris i plujós, especialment en zones de l'interior i del centre del país. Segons les dades de Roberto Brasero, ha plogut amb ganes i fins i tot ha nevat en molts punts, com el Port de Navacerrada. En aquest sentit, el divendres està sent novament un dia gris i amb precipitacions en moltes regions.

La previsió de Roberto Brasero indica, això sí, que tindrem algunes comunitats en les quals el sol tornarà a brillar. Les Balears o Catalunya queden una mica al marge de les precipitacions, igual que el sud-est peninsular. Això sí, a Balears l'autèntic protagonista serà el vent, que bufarà amb fortes ratxes, especialment a la serra de Tramuntana.

El vent també es deixarà sentir al País Basc i a les províncies de Huelva i Cadis. A Canàries, les pluges seran més escasses, encara que no es descarta alguna precipitació puntual. Les temperatures, per la seva banda, pujaran lleugerament a l'est de la península, mentre que a la resta es mantindran estables.

Clara millora de cara al cap de setmana, avisa Roberto Brasero

El dissabte, la borrasca Nuria començarà a allunyar-se de la península, confirma Roberto Brasero. Encara que el dia podria començar amb molts núvols, la previsió és que les condicions millorin segons avanci la jornada. Les pluges es retiraran i els cels s'obriran, donant pas a un dia més assolellat.

Les temperatures a l'alba seran més fresques que les dels dies anteriors, però durant la tarda s'espera un cert ascens. De totes maneres, punts del centre i dels Pirineus notaran un descens moderat de les temperatures. A Canàries, encara que la jornada serà tranquil·la, cap al final del dia podrien tornar les pluges a l'oest de l'arxipèlag.

"El diumenge el dia hauria d'alçar-se assolellat a la major part d'Espanya", assenyala Roberto Brasero. Això sí, a mesura que avanci la jornada, especialment al migdia i a la tarda, és probable que s'ennuvolin al sud-oest peninsular.

Els núvols portaran amb si algunes pluges a l'oest d'Andalusia i el sud de Badajoz, encara que no seran molt intenses. En definitiva, tot apunta a una certa estabilització del temps a la península, després d'una setmana moguda. Tot això amb els ulls posats en el que passarà de cara a Setmana Santa, quan milions d'espanyols miren amb preocupació al cel.