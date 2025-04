Roberto Brasero llança el pitjor avís per a les pròximes hores: 'A la península...'

Fa diverses hores que patim un temps força esverat, amb pluges i ruixats que han afectat moltes regions. En aquest sentit, Roberto Brasero ha confirmat que aquest dijous la situació empitjorarà encara més. Segons la previsió del meteoròleg "el dia es presentarà especialment complicat".

"Pluges en nombroses zones i tempestes que podrien ser fortes en certes àrees", ha assenyalat. Els models meteorològics anticipen que les precipitacions es concentraran especialment a la zona centre. Caldrà estar molt atents al sud de Guadarrama i la Ibèrica nord, on hi ha avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Un dijous molt complicat, avisa Roberto Brasero

A més de les precipitacions, un altre fenomen que es notarà amb intensitat serà el vent. Les ratxes fortes del sud-est afectaran principalment el País Basc, el nord de Navarra i Osca. Segons Roberto Brasero, "el vent sud es farà notar amb força, la qual cosa portarà a un augment significatiu de les temperatures en algunes zones".

Malgrat tot, les pluges continuaran sent la constant en gran part del territori. "Les precipitacions seran menys probables al litoral cantàbric, el sud-est i Balears", ha comentat Roberto Brasero. No obstant això, el clima no serà estable, i les tempestes continuaran sent una amenaça durant tot el dia.

Un divendres igualment passat per aigua a Espanya

El divendres, la borrasca Nuria continuarà afectant-nos, allunyant-se de Canàries i acostant-se a les nostres costes. "S'espera que la borrasca porti amb si més pluges", ha assenyalat Roberto Brasero. Les precipitacions seran més intenses en zones com la serra de Tramuntana i el litoral oest d'Andalusia i al sud de Gredos.

Les ratxes de vent seran un altre factor a tenir en compte el divendres, amb vents molt forts que afectaran algunes serres peninsulars. No obstant això, la previsió de pluges serà menys intensa al nord-est peninsular. Ja de cara al dissabte, la borrasca Nuria hauria d'allunyar-se de la península, la qual cosa permetrà una lleugera millora en les condicions meteorològiques.

"Els cels continuaran ennuvolats al matí, amb algun ruixat probable a la meitat nord i a la zona centre", ha assenyalat Roberto Brasero. No obstant això, a la tarda s'espera que els cels s'aclareixin, especialment al Vall de l'Ebre, el Llevant i el sud. "Serà un dia més tranquil en comparació amb els anteriors", assegura el meteoròleg.