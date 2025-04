Gerro d'aigua freda de Jorge Rey i les cabanyoles amb el temps a l'abril: 'Sens dubte'

Jorge Rey, conegut per les seves encertades prediccions del temps basades en el tradicional mètode de les cabanyoles, ha parlat. El burgalès s'ha pronunciat sobre el temps de les pròximes setmanes, amb Setmana Santa cada vegada més a prop. Encara és aviat per dictar sentència, però les prediccions del jove no deixen lloc a dubtar sobre el temps que tindrem.

Jorge Rey ha advertit que "si Setmana Santa caigués a finals d'abril o principis de maig, les notícies serien molt millors". D'aquesta manera, ha donat a entendre que el mal temps marcarà alguns dels dies de les festes d'aquest any. Segons els seus càlculs, l'inici d'abril es caracteritzarà per la inestabilitat meteorològica, una cosa que ja s'està fent notar i que persistirà.

El jove ha pronosticat una primera quinzena d'abril passada per aigua, amb pluges i tempestes, estenent-se fins i tot fins a Canàries. "D'aquí a uns set dies esperem que fins i tot torni el fred continental, que podrà possibilitar gelades que no seran molt importants", afirma. Ara bé, Jorge Rey avança que "sens dubte, el mes d'abril acabarà d'una manera molt més estable".

Jorge Rey ja té clar com serà el mes d'abril

En aquest sentit, el jove ha assenyalat que, a mesura que avanci abril, especialment en la segona quinzena, les condicions meteorològiques milloraran. Sobretot al sud i al centre peninsular. Sí que seguiran les pluges i un temps més ennuvolat i humit al nord, en zones com el Cantàbric.

Aquest pronòstic genera incertesa per a aquells que planejaven viatjar o participar en les processons tradicionals. Ja que el clima advers podria afectar alguns dels actes religiosos i les activitats a l'aire lliure. Com en anteriors ocasions, les prediccions de Jorge Rey han generat un gran interès a les xarxes socials.

Allà, molts usuaris han reaccionat amb comentaris sobre la precisió dels seus mètodes i la possibilitat de canvis en la previsió. Encara que alguns meteoròlegs tradicionals mantenen reserves sobre la fiabilitat de les cabanyoles, el cert és que Jorge Rey continua guanyant adeptes. I tot això gràcies als seus encerts previs i la seva particular manera d'interpretar els patrons climàtics.

Es pot gaudir de la Setmana Santa malgrat la pluja

Poc abans de Setmana Santa, els ciutadans estan atents als pròxims pronòstics per veure si les condicions milloraran. De no ser així, es confirmaria que la pluja es convertirà en la protagonista d'aquestes festivitats. Que plogui mai és una mala notícia, i menys després del període de sequera que hem patit.

Amb tot, està clar que les precipitacions no sempre permeten que tot es desenvolupi com estava previst. Arribats a aquest punt i després de la previsió de Jorge Rey, el millor és anar pensant en un pla B. D'aquesta manera, podràs gaudir d'unes vacances que ni la pluja podrà espatllar-te.