Tornaran els xàfecs: en aquestes comarques catalanes pot ploure en les pròximes hores

Són molts els que esperen que finalitzi l'etern episodi d'inestabilitat i temps gris a Catalunya. I és que, després d'un mes de març de rècord, les ganes de sol i bon temps han crescut amb els dies. Tot i així, ja se sap que la primavera també és una època humida i que, per tant, és normal que continuïn les precipitacions.

Això és el que, precisament, succeirà aquest cap de setmana a Catalunya. No plourà de forma generalitzada, ni a totes les comarques, però sí que continuaran els xàfecs en certs punts del mapa. Tot això farà que la inestabilitat segueixi instal·lada en alguns punts del territori.

Els experts avancen que dissabte s'esperen xàfecs, especialment al centre i nord de Catalunya. La jornada començarà amb el cel cobert i algunes pluges a la costa central. No obstant això, al llarg del matí, s'obriran clarianes a la meitat nord.

Uns xàfecs que aniran descarregant al llarg del cap de setmana

A partir del migdia, una línia d'inestabilitat portarà precipitacions, sobretot a la meitat nord. Tot això amb nevades al Pirineu a una cota elevada, al voltant dels 2.300 metres, encara que podria ser encara major. Així mateix, es preveuen acumulacions d'entre deu i 20 litres en punts del Prepirineu.

Diumenge començarà amb sol durant el matí i el migdia, però a la tarda podrien registrar-se alguns xàfecs al Pirineu. De totes maneres, tots els experts coincideixen que diumenge serà el millor dia per gaudir d'un temps més estable. El sol regnarà en gran part del país i l'ascens de les temperatures serà notable.

Per dilluns la dinàmica i l'ambient no seran molt diferents, per la qual cosa el protagonista serà el cel ennuvolat. S'espera un dia gris amb sensació d'humitat i fred a causa d'un fort vent de llevant. Això vindrà provocat per una baixa pressió a prop de les Balears, que podria generar pluges a l'extrem sud de Catalunya.

Un inici de setmana molt incert

Així doncs, dissabte tindrem cels coberts i pluges a partir de mig matí a la meitat nord, amb nevades al Pirineu a cotes altes. A la tarda, s'obriran clarianes al sud, però la inestabilitat persistirà al nord. Diumenge es llevarà assolellat, encara que a partir de la tarda augmentarà la nuvolositat a la meitat nord amb possibles precipitacions.

Finalment, la setmana que ve, el preludi de Setmana Santa, sembla que començarà amb la mateixa dinàmica. Això sí, és millor no avançar-se i esperar a l'actualització dels mapes. És la millor manera d'evitar-se disgustos i concretar de forma més precisa si cal tornar a agafar el paraigua o no.