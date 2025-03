'El dissabte': Comunicat urgent de Roberto Brasero per a les pròximes hores a Espanya

El temps a Espanya segueix sent inestable, i aquest divendres estarà marcat per les pluges, el fred i les nevades. La borrasca Konrad s'allunyarà durant el dia, però encara deixarà algunes precipitacions, especialment al nord i al sud. Les temperatures continuaran sent baixes i la cota de neu baixarà.

Segons Roberto Brasero, parlarem de nevada a les muntanyes, però també en cotes més baixes, a partir dels 700 metres. Les nevades afectaran àrees com Teruel, Conca, el Sistema Central i Sierra Nevada. A més, el dia ja ha començat amb algunes gelades, de moment lleus, a l'interior peninsular, però la cosa anirà a més.

Alerta de Roberto Brasero de cara al dissabte

"Les gelades seran més intenses el dissabte", adverteix Roberto Brasero, qui confirma que el temps anirà millorant amb el pas de les hores. De moment, avui tindrem tempestes a Cadis i el litoral d'Andalusia i les Balears. Però el sol anirà asomant una mica, gràcies a l'allunyament de la borrasca, encara que el vent fort continuarà afectant algunes zones.

El dissabte portarà un clima més tranquil, encara que les temperatures seguiran sent fredes, especialment pel matí i per la nit. "Serà un dissabte més assolellat, o almenys amb més clars", comenta Brasero. Al Cantàbric i Pirineus seguiran les precipitacions febles i les nevades a les muntanyes a partir dels 800 metres.

Al sud de la península també podrien registrar-se ruixats febles a la tarda. Mentrestant, a Canàries, es mantindran els intervals nuvolosos amb algunes precipitacions lleugeres. No obstant això, el dissabte serà un dia més estable en comparació amb els anteriors.

Això sí, el Cierzo i la Tramuntana seguiran bufant amb ratxes molt fortes al Baix Ebre i l'Empordà. Segons Roberto Brasero, això farà que s'incrementi la sensació de fred en aquestes zones.

Més inestabilitat el diumenge, avisa Roberto Brasero

Per al diumenge, Roberto Brasero espera un augment de la nuvolositat a la península, la qual cosa donarà lloc a més precipitacions. Les pluges seran més febles en general, però podrien ser una mica més intenses a l'Empordà i el Sistema Central. També s'espera que les nevades continuïn a les muntanyes del centre i nord d'Espanya, per sobre dels 1.000-1.200 metres.