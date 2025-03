Torna la neu a Catalunya: la preciosa i abundant nevada d'avui a cotes força baixes

Catalunya s'ha despertat aquest divendres pletòrica de felicitat. I de neu. Les xarxes socials s'han omplert d'imatges i vídeos de la gran nevada que ha tingut lloc al llarg de la matinada.

D'oest a est, i de nord a sud. La cota de neu ha descendit de tal manera que s'està trepitjant neu a nivells poc habituals. Un exemple és la neu als Ports, a les Terres de l'Ebre, o en punts del Pirineu per sota dels 1.500 metres.

Però sembla que això no ha fet més que començar, ja que la previsió és que segueixi nevant. De fet, alguns experts asseguren que "s'espera un pam de neu", per la qual cosa el més probable és que el mantell blanc segueixi engreixant. Sens dubte, una boníssima notícia per a la situació hídrica de Catalunya i el sector de muntanya que, lluny de tancar, estan en plena temporada.

Una nevada abundant que deixa sense paraules a molts

La neu ha cobert completament nombrosos municipis de Catalunya. La nit ha estat llarga i les precipitacions han estat intenses i continuades. D'aquí que el panorama a primera hora del matí ja es preveia esperançador.

Ara, són desenes les persones que ja han sortit de casa per apreciar un dels espectacles més bonics de la natura. "Quina nevada!", exclamen alguns. Per la seva banda, els experts s'estan encarregant d'avisar que això no ha fet més que començar.

En aquest sentit, des del Meteocat informen que al llarg d'aquest divendres s'espera que segueixi plovent. Ho farà en forma de pluja a les comarques de costa i algunes d'interior, i en neu a partir dels 800 metres. Una cota que encara ha baixat més del que es va predir ahir i que tot sembla apuntar que podria descendir de nou.

Un cap de setmana humit i molt blanc a Catalunya

Amb l'arribada de les nevades ha aparegut el fred intens. Els termòmetres han baixat de manera considerable i el descens de la sensació tèrmica ha estat un altre dels punts a destacar. I així s'espera que segueixi al llarg del cap de setmana.

Davant d'aquest panorama, no queda més que acomiadar-se de l'hivern gaudint del que tenia preparat per a última hora. Seran molts els llocs que donin la setmana que ve la benvinguda a la primavera amb botes de neu. Sorpreses de la vida, i del temps, que són un regal per a aquells que saben gaudir-les.