Dissabte arriba un nou canvi de temps a Catalunya: pluja i neu en aquestes regions

El primer cap de setmana d'abril ens porta canvis meteorològics significatius a Catalunya. Aquest dimecres, de fet, ja tenim pluges i algunes nevades, però podria no ser l'únic dia inestable de la setmana. Els meteoròlegs avisen de l'arribada de més precipitacions de cara al dissabte, amb especial incidència als Pirineus.

En concret, serà a partir de dissabte al matí quan es preveu que les pluges i la neu facin acte de presència a Catalunya. La cota se situarà al voltant dels 2.100 metres, sent bastant alta. Això significa que les nevades afectaran els punts més alts, encara que beneficiaran igualment els Pirineus.

De totes maneres, els acumulats no sembla que vagin a ser significatius, per la qual cosa no parlem d'un gran temporal. Amb tot, el model ECMWF indica que, fins al dilluns 7 d'abril, es podrien acumular quantitats d'aigua destacables en algunes zones. La quantitat més gran de pluja es registraria al Pirineu i Prepirineu, amb acumulacions que podrien superar els 20-30 mm.

Un dissabte amb pluges disperses en altres punts

A la resta de Catalunya, les precipitacions serien més disperses i menys intenses, encara que el litoral i prelitoral podrien rebre alguns ruixats. Aquest episodi confirma que abril manté la seva tendència a la inestabilitat. Tot això amb l'arribada de sistemes frontals que van afectant la regió de manera periòdica.

Per a la següent setmana, s'espera que les condicions continuïn sent molt variables. Arribarà la possibilitat de noves precipitacions i un descens de les temperatures, preservant la neu al Pirineu. En conclusió, Catalunya viurà diversos dies marcats per un temps variable, amb pluges i nevades en cotes més altes.

L'hivern encara resisteix a Catalunya

El temps en aquests mesos de primavera és molt canviant, per la qual cosa els experts recomanen estar molt atents als pronòstics. I és que la temporada d'allaus ja ha començat i, encara que es vegi neu, no és tan compacta com a l'hivern. Malgrat tot, el cap de setmana sumarem més centímetres de neu en molts punts, per la qual cosa la sensació d'hivern es mantindrà.

Ara bé, són molts els que ja desitgen que la temporada de fred acabi i es pugui gaudir de la primavera en la seva plenitud. En els últims dies, s'ha pogut viure una simulació, si bé el millor encara està per arribar. Això sí, els experts ja han avançat que les pluges no desapareixeran del tot, per la qual cosa és millor no amagar el paraigua.