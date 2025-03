Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs confirmen la millor notícia de totes

Catalunya comença nova setmana i amb ella arriben noves previsions per al temps. Encara que molts ja parlen de la primavera meteorològica, el cert és que encara estem a l'hivern. Sobretot per uns mapes que, a curt termini, preveuen uns dies freds, humits i amb neu a les zones de muntanya.

Almenys això és el que la majoria de meteoròlegs confirmen que passarà aquesta setmana. Lluny de tancar els episodis de pluges amb el final del mes de febrer, el cert és que els ruixats es mantindran durant molts dies. En aquest sentit, els mapes apunten que Catalunya tindrà la primera setmana de març més plujosa de totes.

"Cel ben tapat i les pluges arribaran a mig matí", assenyalen a primera hora alguns experts. Aquests afegien que "el més important és que aquesta setmana, si els mapes segueixen com ara, podríem recollir molts litres". I el millor és que les precipitacions no estaran localitzades, sinó que es desplegaran per tota la regió.

Un temporal de pluges que arribarà a tots els racons de Catalunya

El vent és un dels principals responsables d'aquest canvi de temps. En concret, entrarà en acció el llevant, que arrossegarà molta humitat del Mediterrani. Una gran notícia per a aquells que fa molt de temps que esperen que plogui amb ganes, però sense fer mal.

Encara que la setmana a Catalunya ja ha començat moguda, el cert és que la pitjor part s'espera a partir del dijous. Serà llavors quan el temporal de pluja descarregui amb més força i posi en escac a més comarques. Però no només arribarà la pluja, ja que la previsió de neu també va guanyant terreny amb el pas de les hores.

De moment, tot apunta que nevarà a cotes altes del Pirineu Occidental, al voltant dels 2.000 metres. Ara bé, no seria estrany que la cota vagi baixant i que al final siguin més els punts i comarques en què caigui neu. Mentrestant, la resta del territori seguirà mirant al cel i fent servir uns paraigües que s'estan utilitzant de forma bastant habitual últimament.

Un dilluns amb ruixats i tempestes en molts punts

Per als meteoròlegs, el que passa avui ja és gairebé passat. I és que sempre tenen la mirada posada en el que vindrà. Amb tot, a ningú se li escapa que aquest dilluns les tempestes han arribat amb ganes en algunes comarques catalanes.

Sobretot a les Terres de l'Ebre, on el Meteocat ha activat l'alerta groga per acumulació de pluges. Igualment, per al dimarts s'acosta una altra jornada plujosa en tot el territori. Una notícia meravellosa per al camp, en una de les zones més castigades per la sequera.