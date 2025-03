Confirmat: aquesta és la zona de Catalunya en la qual plourà amb moltes ganes dimarts

Les condicions meteorològiques són especialment inestables aquesta setmana a Catalunya. Les pluges han descarregat amb ganes des de primera hora en diverses comarques, especialment al litoral i al prelitoral. A més, el vent també ha bufat amb algunes ratxes moderades, incrementant la sensació de frescor.

Ara bé, això no serà qüestió d'un dia, perquè els experts avisen que la tendència de dimarts serà molt similar. Sí que és cert que les precipitacions perdran una mica d'intensitat, però tampoc gaire. De fet, el Meteocat ha tornat a avisar de pluges intenses en algunes comarques, especialment del sud.

De nou, seran el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta les més afectades per les pluges, a més de la província de Castelló. La previsió indica que les precipitacions acumularan molts litres en les pròximes hores en tota aquesta zona. Els vents marítims arriben carregats d'humitat, i en xocar amb les muntanyes descarreguen molta aigua.

Pluges i xàfecs en molts punts

Les pluges també descarregaran amb força al nord-est de Catalunya en les pròximes hores, acumulant fins a 40 litres per metre quadrat. De totes maneres, on més plourà serà al sud, on s'espera que les precipitacions s'incrementin amb el pas de les hores. Davant aquesta situació, des de Protecció Civil recomanen extremar la precaució, sobretot, als conductors.

Sobre la neu, la cota se situarà al voltant dels 1.800 metres, encara que les nevades seran més moderades en comparació amb les pluges. Les nevades quedaran restringides a les cotes més altes, amb precipitacions de caràcter moderat als Pirineus. La situació es complicarà a mesura que el vent intensifiqui la pluja, aportant més humitat.

Segons els models experts, en els pròxims dies la zona més beneficiada per les pluges seguirà sent el sud de Catalunya. En aquestes comarques les acumulacions podrien superar els 200 litres, una xifra destacable que comporta riscos importants. Per tant, les persones que es trobin allà han d'extremar les precaucions.

Alerta també pel temporal marítim

Els meteoròlegs també han alertat del temporal marítim causat pels forts vents. Les onades colpegen amb força en gairebé tot el litoral de Catalunya, la qual cosa ha obligat el Meteocat a activar diversos avisos. Una vegada més, es demana evitar circular o caminar a prop de passejos marítims, ja que la inestabilitat marcarà cert perill.

No hi ha dubte que l'arribada del mes de març ha suposat un gir de 180 graus amb el temps. Els amants de la pluja i del fred estan d'enhorabona, perquè es preveu que aquestes condicions es mantinguin durant diversos dies. De moment queda hivern per estona, així que cal aprofitar.