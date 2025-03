Compte en aquestes 3 regions: Mario Picazo llança el pitjor avís, fins a 100 litres

La primera setmana de març comença amb una situació meteorològica molt inestable en bona part d'Espanya. Una combinació d'aire fred en altura i humitat en superfície està afavorint la formació de fortes pluges, tempestes i fins i tot nevades. En definitiva, una situació d'inestabilitat, provocada per una borrasca situada al sud-oest de la península.

Segons avisa Mario Picazo, les zones més afectades en les pròximes hores seran algunes regions del Mediterrani i del sud peninsular. Per allí ja s'han activat avisos taronja per pluges torrencials i risc d'inundacions.

Mario Picazo assenyala que a l'interior de València, el litoral sud de Tarragona i l'interior de Castelló és on hi ha més risc. Es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en només 12 hores.

Mario Picazo avisa de pluges i xàfecs intensos tota la setmana

Tal com expliquen a eltiempo.es, la bossa d'aire fred responsable de les pluges descendirà des del nord-est. Aquesta situació mantindrà l'atmosfera molt activa en els pròxims dies. Combinada amb l'entrada d'aire humit des del Mediterrani, farà que les pluges continuïn sent persistents a l'est i el sud peninsular, i també a Canàries.

Al llarg de la setmana, les precipitacions més significatives es registraran a Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i la Comunitat de Madrid. També a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, així Ceuta, Melilla i Balears. Al nord, les pluges seran més febles i disperses, encara que podrien donar-se alguns xàfecs.

La neu caurà en cotes relativament altes

Amb aquest escenari, la neu ha tornat a aparèixer en moltes zones del país, fins i tot fora d'àrees d'alta muntanya. Les cotes de neu, que han començat en 500 i 1.000 metres, tendiran a pujar al llarg de la setmana. Les nevades més destacades continuaran concentrant-se al Sistema Central i la Serralada Cantàbrica.

A mesura que avanci la setmana, les temperatures se suavitzaran, encara que l'ambient continuarà sent gris, a causa de la nuvolositat i les pluges. En diverses ciutats del nord i sud, com Bilbao i Cadis, s'assoliran els 20 graus dimecres. Mentrestant, a l'est i a Canàries els valors també rondaran aquesta xifra.

En definitiva, tenim per davant una setmana plena d'inestabilitat, en la qual es podrien recollir molts litres de pluja. Mario Picazo ha avisat que les precipitacions poden arribar a ser realment intenses, encara que sense molt de fred. Les temperatures es mantindran en valors relativament suaus, per la qual cosa la cota de neu es mantindrà bastant alta.