'Entre dimarts i dimecres...': Mitja Catalunya en alerta per un nou avís dels experts

La Setmana Santa ha arribat carregada de contrastos meteorològics a Catalunya. Segons les últimes previsions, els dies més inestables de la setmana seran dimarts i dimecres. Serà llavors quan els que estiguin de vacances hagin de prestar especial atenció al cel.

Serà llavors quan s'espera l'arribada d'un front d'aire fred en altura que provocarà un important canvi en el temps. Aquest fenomen atmosfèric portarà amb si una elevada inestabilitat, amb pluges, ruixats i tempestes localment intenses en moltes zones de l'interior. No es descarta que algunes precipitacions també arribin a àrees costaneres, la qual cosa podria complicar els plans dels qui hagin optat per la platja.

La situació es complicarà especialment entre la tarda de dimarts i, sobretot, durant la matinada i matí de dimecres. En aquest període, s'espera un notable descens de les temperatures, que es farà sentir amb força al Pirineu. Les precipitacions podrien transformar-se en neu, amb una cota que podria baixar fins i tot per sota dels 1.200 metres.

No tot seran ruixats aquesta Setmana Santa a Catalunya

No obstant això, no tot seran males notícies per als que busquen gaudir d'uns dies a l'aire lliure. A partir de dijous i fins dissabte, el temps s'estabilitzarà en bona part del territori català. Es preveuen jornades més assolellades i agradables, amb temperatures més temperades, la qual cosa permetrà fer activitats a l'exterior.

El respir, no obstant això, podria ser breu. Les previsions a mitjà termini indiquen que a partir de diumenge el temps tornarà a canviar. L'entrada d'un nou front podria provocar de nou ruixats en diversos punts del país i una nova baixada de les temperatures.

Davant aquest panorama, ja es pot confirmar que aquesta Setmana Santa portarà una mica de tot. Tempestes, neu, sol i possibles nous canvis. Els meteoròlegs recomanen estar atents a les actualitzacions del temps i planificar les activitats amb flexibilitat.

Un temps típic del mes d'abril

La variabilitat serà la protagonista, i convé tenir el paraigua i la jaqueta a mà… sense descartar també les ulleres de sol. I és que aquest temps inestable és típic del mes d'abril. La meteorologia de principis de primavera inclou dies de pluja, altres de calor i un ball d'anades i vingudes amb les temperatures.

Tothom entén això, encara que no sigui plat de bon gust per als que estiguin de vacances. No obstant això, que plogui sempre és una gran notícia per al territori. L'aigua, com diuen, és vida.