Arriba la felicitat a Catalunya: Eloi Cordomí confirma la millor notícia de totes

Eloi Cordomí porta bones notícies per a Catalunya. Segons el meteoròleg de TV3, aquest dilluns de Setmana Santa comença amb novetats en el temps. Aquest canviarà i podria no agradar a tothom, però és més que necessari en moltes comarques catalanes.

Les previsions d'Eloi Cordomí apunten que aquest dilluns es produiran ruixats en qualsevol punt de Catalunya. Seran més intensos a partir de la tarda, quan fins i tot podrien venir acompanyats de tempesta. La jornada es caracteritzarà per precipitacions generalitzades, amb especial incidència als Pirineus, la Franja de Ponent i les comarques de l'interior de Lleida.

Les acumulacions de pluja podrien superar fàcilment els 40 o fins i tot 50 mm en 24 hores, com indiquen els models de previsió. Algunes àrees del Pirineu català podrien registrar més de 70 mm, una xifra que no es veia des de feia setmanes. En contrast, les zones on menys plourà seran la Costa Brava i la Costa Central, on les precipitacions seran més febles.

Eloi Cordomí també llança un avís sobre el temps de dimarts

Amb tot, s'esperen alguns episodis de pluja lleugera que, encara que menys abundants, també contribuiran a alleujar la situació hídrica. Malgrat l'arribada de la pluja, l'ambient es mantindrà suau aquest dilluns, amb temperatures agradables i sense grans contrastos tèrmics. Però això canviarà dimarts.

Per al dimarts 15 d'abril, s'espera l'entrada d'un nou front atlàntic que tornarà a activar les precipitacions en moltes comarques catalanes. Aquest front no només portarà més pluja, sinó que també provocarà un notable descens de les temperatures. Segons les previsions, la cota de neu, que dilluns estarà situada per sobre dels 2.000 metres, baixarà fins als 1.400.

Més neu als Pirineus

Això permetrà noves nevades en cotes mitjanes del Pirineu, la qual cosa és especialment positiva per als embassaments i els ecosistemes d'alta muntanya. La situació meteorològica dels pròxims dies representa un nou impuls per als embassaments i rius del país. Encara que el mes de març va ser plujós i humit, unes quantes precipitacions de més sempre són benvingudes.

Sens dubte, una de les millors notícies d'enguany per a Catalunya. La natura somriu, i els agricultors, ramaders i amants del medi ambient ho celebren amb esperança renovada. Això sí, els que esperaven les vacances per anar a la platja, hauran de tenir una mica més de paciència.