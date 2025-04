Confirmat: anuncien un gir de 180 graus amb la pluja a Catalunya per Setmana Santa

S'acosten els dies grans de Setmana Santa i amb ells, les esperades vacances per a milers de catalans. Les escapades, les processons i el turisme local ja estan en marxa, però hi ha alguna cosa que pot canviar-ho tot: el temps. Aquesta vegada, la meteorologia no ho posarà fàcil a ningú, encara que no tot seran males notícies.

Aquest Diumenge de Rams, 13 d'abril, toca treure el paraigua. I és que la previsió del Meteocat ja ha avisat de pluges que afectaran bona part del territori a partir de la tarda. L'interior serà la zona més castigada, encara que els xàfecs podrien aparèixer en altres punts del país.

Els mapes publicats per Meteocat mostren un diumenge mogut, amb risc de ruixats intensos en diversos llocs. Encara que al litoral l'ambient serà una mica més calmat, no es descarta que també arribin algunes precipitacions a la costa.

El mal temps s'instal·la amb força a partir del Dilluns Sant

Amb l'arribada del dilluns, el panorama no millora. Una borrasca atlàntica entrarà per l'oest i complicarà l'inici de la setmana. La inestabilitat serà protagonista, amb pluges més generalitzades i temperatures que baixaran.

En zones altes fins i tot podria nevar, i es preveu que el fred es faci notar en tot el territori. Les activitats a l'aire lliure es veuran condicionades, sobretot a l'interior i en àrees de muntanya. A la costa el risc serà menor.

Canvi radical enmig de Setmana Santa

Però no tot serà pluja i fred. A partir del Dijous Sant, la situació fa un gir de 180 graus. Les previsions apunten a una millora clara del temps a Catalunya just en els dies més esperats de la Setmana Santa. L'anticicló podria imposar-se i portar amb si estabilitat.

El Dijous i el Divendres Sant podrien ser jornades de sol i temperatures més suaus. L'ambient serà més agradable, i moltes zones recuperaran la calma meteorològica que tant esperen ciutadans i turistes.

Encara que el canvi de temps a partir del Dijous Sant és una bona notícia, el panorama per al tram final de la Setmana Santa segueix sent un misteri. Encara és aviat per saber amb exactitud què passarà el dissabte 19, el diumenge 20 i el Dilluns de Pasqua.

Els models meteorològics no es posen d'acord i la previsió encara no és prou precisa. Per això, des de Meteocat insisteixen que caldrà esperar uns dies més per conèixer com acabarà realment aquesta Setmana Santa a Catalunya. De moment, toca mirar al cel... i seguir atents a les actualitzacions