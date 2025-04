Arriba la felicitat a tot Catalunya: l'espectacular fenomen que ja es veu al cel

La primavera porta amb si un espectacle celeste que cada any desperta la fascinació dels amants de l'astronomia. També per a aquells que aprofiten qualsevol senyal de l'univers per demanar un desig. I és que el cel es vesteix aquests dies d'una màgia especial que no deixa indiferent ningú.

Es tracta de la pluja d'estrelles lírides, un fenomen visible que ja es pot observar a Catalunya des del passat 16 d'abril. Els experts avancen que assolirà el seu punt àlgid la tarda del dimarts 22, al voltant de les 15:30 hores. Encara que les millors nits per gaudir-lo seran la del 21 i la del 22 d'abril.

Durant el seu pic màxim, es podran observar fins a 20 meteors per hora a una velocitat de vertigen, d'aproximadament 49 quilòmetres per segon. Aquests llampecs lluminosos no són altra cosa que petits fragments del cometa C/1861 G1 (Thatcher), que orbita al voltant del Sol cada 415 anys. Quan la Terra travessa l'anell que aquest cometa va deixar al seu pas, els fragments es desintegren en entrar en contacte amb l'atmosfera.

La fase lunar afavorirà la visibilitat de les estrelles

És llavors quan es generen les populars estrelles fugaces, la bona notícia per als observadors és que aquest any la fase lunar afavorirà la visibilitat. La Lluna entrarà en el seu quart minvant la matinada del Dilluns de Pasqua, just abans del moment de màxima activitat. Atès que no sortirà fins passades les quatre del matí, les hores anteriors oferiran unes condicions òptimes per gaudir de l'espectacle natural.

Encara que les lírides tenen una activitat bastant estable, en alguns anys han arribat a sorprendre amb pics de fins a 100 meteors per hora. Tot i així, el seu comportament és difícil de predir, cosa que afegeix un toc de misteri i emoció a l'observació. Per gaudir-lo al màxim, es recomana buscar un lloc allunyat de la contaminació lumínica, sense obstacles a l'horitzó i amb un cel clar.

La millor forma d'apreciar l'espectacle del cel

L'ideal és tombar-se i mirar cap al firmament sense utilitzar telescopis ni prismàtics, ja que aquests redueixen el camp de visió. Encara que els meteors semblen procedir de la constel·lació de la Lira, poden aparèixer en qualsevol punt del cel. La previsió meteorològica indica que hi haurà moments de cels variables, però també algunes finestres de calma que permetran gaudir d'aquesta meravellosa dansa de llum.

Així que toca abrigar-se, buscar un racó fosc i deixar-se portar per la màgia de les estrelles. Sens dubte, un colofó perfecte per al final d'unes vacances que han sabut a glòria. En especial per a aquells que necessitaven un parèntesi i un senyal per seguir endavant fins a l'estiu.