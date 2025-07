Confirmat: mitja Catalunya, d'enhorabona després d'aquest avís dels meteoròlegs

L'últim pronòstic del temps confirma el que molts esperaven a Catalunya. I és que, tot i que s'acosta una setmana de calor pròpia del mes de juliol, la previsió arriba amb novetats. Tindrem un canvi que trencarà amb la tendència de fa setmanes, quan fins i tot es van batre alguns rècords.

De moment, els meteoròlegs asseguren que no hi ha rastre de cap onada de calor extrema. Una previsió que convida a la tranquil·litat i permet gaudir de l'estiu amb menys ensurts que en setmanes anteriors. L'anàlisi del model europeu de predicció del 14 al 21 de juliol mostra que els termòmetres registraran valors superiors a la mitjana.

Una calor normal per al mes de juliol

És a dir, farà calor, però dins del que és normal en ple mes de juliol, i lluny dels registres extrems que van disparar les alertes a finals de juny. Aquest escenari es deu, en gran part, a la presència d'una falca anticiclònica que tornarà a dominar la situació meteorològica. Tot plegat assegura estabilitat i cels serens a la major part de Catalunya.

Amb tot, els meteoròlegs adverteixen que durant les tardes podran aparèixer algunes tempestes aïllades, especialment en zones del Pirineu i Prepirineu. Seran fenòmens típics de l'estiu, provocats per la calor acumulada i la humitat en alçada. Però s'espera que siguin més aviat escassos i poc rellevants en el conjunt de la comunitat.

A mesura que avanci la setmana, la calor anirà guanyant protagonisme. Segons apunten els models, el moment més càlid es registrarà probablement entre dijous i divendres. Serà aleshores quan les temperatures podrien assolir valors una mica més alts que els dels dies anteriors.

Això sí, la previsió descarta per ara un episodi extrem, d'aquells que obliguen a activar avisos especials per temperatures superiors als 40 graus. De cara al cap de setmana, els mapes insinuen l'arribada d'una mica més d'aire fred, cosa que podria afavorir la formació de tempestes. Aquest possible canvi encara està per confirmar, però en cap cas es tradueix en un escenari de calor sufocant generalitzada.

Una setmana típicament estiuenca

En resum, Catalunya afronta una setmana típicament estiuenca, amb sol, temperatures que pujaran progressivament i només algunes tempestes locals. La gran notícia és que, de moment, no es veuen senyals d'una onada de calor extrema. El que permet a molts respirar tranquils després d'un inici d'estiu que va ser especialment dur.

Els meteoròlegs recomanen, això sí, seguir atents a les actualitzacions, perquè l'estiu és llarg i sempre poden produir-se canvis. Però, per ara, mitja Catalunya pot estar d'enhorabona perquè torna la calor, però amb moderació. Una gran notícia per sortir i gaudir.