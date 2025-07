És oficial: l'AEMET confirma una gran notícia sobre les pluges a tot Catalunya

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha compartit la previsió del temps del 14 de juliol al 3 d'agost. Tot i que l'estiu segueix avançant amb temperatures elevades, el pronòstic inclou una dada esperançadora per a Catalunya. Sobretot després de setmanes de calor sufocant.

Arriba la possibilitat de pluges, encara que siguin disperses, gràcies a la formació de tempestes de tarda, especialment a zones de muntanya. Segons l'AEMET, la setmana del 14 al 20 de juliol estarà marcada en gran part del país per un ascens de les temperatures. A la major part de la Península se superaran els valors normals per aquestes dates, excepte al terç occidental, on la calor serà moderada.

El Pirineu tornarà a ser un focus de tempestes

A les Balears també s'esperen temperatures més altes del que tocaria. Mentre que a Canàries les condicions es mantindran dins dels valors típics de l'estiu, acompanyades dels habituals vents alisis. Pel que fa a les precipitacions, tot i que en general seran escasses, a Catalunya es preveu la possible aparició de tempestes.

Aquestes tempestes es formarien sobretot en àrees muntanyoses, com el Pirineu i el Prepirineu. Aquest fenomen, tot i que no implica pluges abundants ni generalitzades, representa una gran notícia per al camp. De cara a la setmana del 20 al 27 de juliol, el patró previst per l'AEMET és similar.

Les temperatures seguiran per sobre de la mitjana a la major part del territori, especialment a l'interior i a l'àrea mediterrània. Aquest període coincideix amb la coneguda canícula, la fase més calorosa de l'any, que sol abastar des de mitjans de juliol fins a mitjans d'agost. En aquesta setmana, de nou, s'esperen poques precipitacions, tot i que Catalunya podria beneficiar-se d'algunes tempestes aïllades.

Les temperatures es mantindran dins dels valors normals

Finalment, per a la setmana del 28 de juliol al 3 d'agost, les previsions presenten més incertesa. Els models apunten que les temperatures es mantindran dins dels valors normals a la major part del país. Tot i això, la calor podria intensificar-se a l'àrea mediterrània peninsular i a les Balears.

Pel que fa a les pluges, continuaran sent escasses, però a Catalunya podria repetir-se la formació de tempestes de tarda. Així, tot i que l'estiu continuarà sent calorós, la previsió de l'AEMET ofereix un respir per a Catalunya gràcies a la possibilitat de tempestes. Per tant, si encara no has marxat de vacances, no t'oblidis de posar el paraigua a la maleta.