Confirmado: los meteorólogos ponen fecha a la vuelta de las lluvias y señalan una zona

Las lluvias no se han alejado de Cataluña con el adiós del fin de semana. De hecho, a lo largo de estos días se prevé que continúen en algunos puntos, marcando unos días más de inestabilidad. No lloverá en todas las comarcas catalanas, aunque sí en gran parte de ellas.

En este sentido, desde el Meteocat han avanzado que será a partir de la madrugada y la mañana del martes cuando más precipitaciones se registren. Les Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona serán unas de las zonas más afectadas por los chubascos. De todas formas, estas precipitaciones cruzarán Cataluña hasta llegar a las comarcas de Gerona.

Con todo esto, se espera que en las próximas horas las lluvias crucen de suroeste a noreste el territorio, dejando un panorama húmedo e inestable. También lloverá en el Prepirineo occidental, donde, además, la cota de nieve se situará alrededor de los 1.400 metros de altitud. Este inicio de semana no será más que un preludio de lo que se vendrá alargando con el paso de los días.

Chubascos con ratos de sol a lo largo de la semana en Cataluña

Las precipitaciones seguirán a lo largo del miércoles en Cataluña, y lo harán combinándose las horas con ratos de sol. Las zonas más afectadas por las lluvias se concentrarán en la parte noreste e interior, dejando algo de tregua en el oeste.

No obstante, los expertos invitan a no confiarse, ya que en cualquier momento puede aparecer un nuevo chubasco. "Los diferentes modelos prevén una semana con bastante inestabilidad", aseguran algunos expertos. De ahí que tal vez no sea el mejor momento para planear actividades al aire libre.

Asimismo, auguran la llegada de una nueva "perturbación" que haría que la situación se vuelva todavía más convulsa. Este frente será "más activo" del de principios de semana, por lo que la previsión es que se sigan necesitando los paraguas. De todas formas, lo más recomendable es seguir la evolución de los mapas, ya que podrían cambiar con el paso de las horas.

Un ambiente húmedo y algo fresco

Con toda esta previsión, queda claro que Cataluña todavía está en un ambiente más bien invernal. La primavera ya cuenta los días para estrenarse, pero no se acaba de notar en la meteorología. Al menos a lo largo de esta semana, la cual se arrastrará la estela de la pasada.

Las temperaturas en general tenderán a ser frías, pero todo normal dentro de la época del año. Sí que podrían ascender un poco de cara al miércoles, aunque de forma anecdótica. Así pues, tocará coger el paraguas y el abrigo, como mínimo, una semana más.