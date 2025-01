Confirmat: El Meteocat sorprèn mitja Catalunya i anuncia el canvi d'avui mateix

Catalunya s'ha despertat aquest divendres contenta. I no només perquè ja faci olor de cap de setmana, sinó perquè el fred dels últims dies ha afluixat. Moltes comarques han tornat a despertar sota zero o fregant els zero graus, però la tendència general ha estat molt més suau.

De fet, així ho ha confirmat el Meteocat. Els experts han analitzat les temperatures de la passada nit i matinada i, sens dubte, hi ha una clara diferència amb dies anteriors. Un canvi de fins a deu graus en alguns punts que s'ha notat de forma positiva en el conjunt del país.

No obstant això, ni la nit ni el matí han estat plaents. La treva del fred ha estat per deixar pas al vent i la pluja. Les precipitacions han anat caient al llarg de la nit, sobretot a zones del litoral de Girona i Barcelona, així com de Tarragona.

El Meteocat repassa l'estat del temps a Catalunya

La tramuntana i el mestral són els dos vents que estan avivant el mal estat del mar des de fa hores. A primera hora d'aquest matí des del Meteocat mantenien actius els avisos per forts onatges. Des del Cap de Creus, Girona, fins a Les Terres de l'Ebre.

A partir del migdia es preveu que la intensitat de les onades disminueixi i, fins i tot, es desactivin algunes alertes al respecte. Així doncs, es podrà gaudir d'una tarda assolellada en gran part del territori, amb una mica de vent residual i un fred molt més suportable. D'aquesta manera es donarà la benvinguda als dos últims dies d'una setmana gelada, convulsa i amb moltes novetats.

La bona notícia del cap de setmana és que "predominarà el sol". Almenys així ho confirmen els experts, que avisen que seguirà fent fred. No obstant això, les temperatures es relaxaran i no seran tan extremes.

Arribaran noves precipitacions

Alguns mapes apunten a la probabilitat que diumenge torni a torçar-se la previsió. I ho faria amb l'arribada de noves precipitacions que farien acabar per tot el que és alt la setmana. No obstant això, els experts preveuen que aquest banc de núvols carregat d'aigua descarregui amb més seguretat dilluns.

Sigui com sigui, és clar que Catalunya està travessant els dies més intensos de l'hivern. Tradicionalment, ja sol ser així, i el fred s'intensifica amb força en la segona quinzena de gener. Caldrà esperar una mica més per saber com evoluciona el temps la setmana que ve i si ja podrem deixar-nos les tèrmiques a casa.