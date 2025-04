Confirmat: Eloi Cordomí anuncia les comarques en les quals farà una calor de ple estiu

Seguim immersos en un temps molt variable, encara que també més estable. La inestabilitat típica de la primavera segueix present, però ja amb molta menys intensitat. De fet, els meteoròlegs ja avisen que la calor es dispararà en les pròximes hores en diverses comarques.

Un d'ells és Eloi Cordomí, qui ha avançat un episodi de calor propi de l'estiu per acomiadar el mes d'abril. Segons les seves previsions, les temperatures assoliran entre els 25 i els 27 graus en zones com les Terres de l’Ebre i Ponent. Sens dubte, dues de les regions que registraran els valors més alts del dia.

En contrast, a la costa catalana l'ambient es mantindrà encara fresc, amb temperatures més contingudes que amb prou feines superaran els 20 graus. Aquest contrast és habitual en aquesta època de l'any, quan la mar Mediterrània encara conserva el fred de l'hivern i actua com a regulador tèrmic. No obstant això, el dia serà majoritàriament assolellat a tota la comunitat, encara que no estarà exempt d'algunes excepcions.

Eloi Cordomí avisa que encara tindrem alguns núvols

Durant el matí, als Pirineus ha clarejat amb nuvolositat, la qual cosa s'ha traduït en un ambient una mica gris i humit. A la tarda, s'espera que es desenvolupin nuvolades entre les comarques de Girona i Barcelona. La qual cosa podria donar lloc a cels parcialment coberts i fins i tot algun ruixat aïllat, encara que de baixa intensitat.

En els mapes consultats per Eloi Cordomí es pot apreciar com el sud i l'oest de Catalunya es tenyeixen de tons taronges i vermellosos. Això és indicatiu de temperatures elevades, mentre que la costa i el Pirineu mostren colors més freds, com grocs i verds. Aquest augment de temperatures és el resultat d'una massa d'aire càlid procedent del sud que s'ha desplaçat cap al nord-est.

Les mínimes segueixen sent fresques, encara que cada vegada menys

Malgrat la sensació de calor, els experts recorden que encara es poden produir descensos tèrmics bruscos durant la nit. Per la qual cosa es recomana mantenir la precaució si es vol estalviar més d'un refredat. S'espera que aquest episodi càlid tingui una durada limitada i que les temperatures es normalitzin a partir del cap de setmana.

Amb tot, serà una jornada per gaudir del sol i aprofitar al màxim aquest avançament del bon temps. Un gairebé estiu que molts esperen amb ànsia després de mesos de pluges, vent i fred. Un exemple que després de la tempesta, sempre torna a sortir el sol.