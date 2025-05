Confirmat: l'AEMET avisa de com serà el temps a Espanya la setmana que ve

Són molts els que estan desitjant saber quin temps portarà aquest mes de maig a Espanya. Els últims mesos s'han caracteritzat per un temps humit i sorprenentment fresc, per la qual cosa les ganes de bon temps són majors. I el cert és que tot acaba arribant, encara que caldrà ser una mica més pacients.

En aquest sentit, la setmana del 5 a l'11 de maig es presenta amb un temps típicament primaveral a Espanya. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) tindrem alternança de núvols, clars i pluges en diverses zones del país. Els meteoròlegs esperen que les temperatures siguin, en general, d'acord amb l'època de l'any.

No obstant això, s'observaran algunes diferències a l'àrea mediterrània i a Balears. Per allí, els valors podrien situar-se lleugerament per sobre dels valors normals.

Mentrestant, en punts del sud-oest es registrarien temperatures una mica inferiors a la mitjana. L'aspecte més destacat de la setmana serà la probabilitat de pluges, sobretot al nord i a l'oest de la Península.

Una setmana de calor, però també de pluges

Les previsions apunten que en aquestes regions podria ploure més de l'habitual per a aquestes dates. Les zones més afectades inclourien Galícia, el nord-oest de Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria i part del País Basc. Allí, les precipitacions seran més freqüents i intenses.

En contrast, al sud i a l'est, així com a Balears i Canàries, les pluges seran molt més escasses o fins i tot absents. Aquesta situació ve influïda per la presència d'una borrasca que afavorirà l'entrada de fronts humits. No obstant això, la incertesa continua sent considerable, especialment pel que fa a la localització exacta i la intensitat de les precipitacions.

Respecte a les temperatures, malgrat les pluges previstes al nord i a l'oest, l'ambient no serà especialment fred. S'esperen valors suaus, amb màximes que rondaran els 20 graus en moltes capitals del nord, i que superaran els 25 a València o Múrcia. A Canàries, el temps romandrà estable, sense precipitacions significatives i amb temperatures una mica més fresques de l'habitual.

La típica inestabilitat de la primavera

Encara que les previsions són relativament clares per a la pròxima setmana, cal recordar que a la primavera les condicions poden canviar ràpidament. Per això, es recomana estar atents a possibles actualitzacions del pronòstic en els pròxims dies. Sobretot, aquells que resideixin o tinguin previst desplaçar-se a les zones del nord i oest, on les pluges podrien alterar plans a l'aire lliure.