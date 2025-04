Gerro d'aigua freda per als primers dies de maig a Catalunya: 'Tindrem...'

El mes d'abril ha mantingut part de l'ambient inestable i plujós de març, encara que de manera més discreta. Amb tot, hem tingut jornades de pluja, vent i ambient fresc, cosa que no ha agradat a tothom. Per això, tota l'esperança està posada en el pròxim mes de maig, que vol arribar amb grans novetats.

Les previsions indiquen que Catalunya viurà un inici de maig marcat per un ambient plenament estiuenc. Després d'uns dies de temperatures primaverals, la situació meteorològica farà un gir important a partir de l'1 de maig. Fins dimecres es mantindran valors tèrmics en la mitjana de l'època, si bé avui encara podrien registrar-se algunes precipitacions.

No obstant això, l'arribada del mes de maig portarà amb si la primera degustació de temps estiuenc. Tot això a causa de l'arribada d'una DANA que s'ubicarà al sud-oest de la península, generant un flux d'aire càlid. Aquest aire saharià vindrà acompanyat de pols en suspensió, cosa que provocarà un augment significatiu de les temperatures.

Una massa d'aire calent arribarà a Catalunya

Segons els experts, els mapes mostren un senyal clar de l'entrada d'aquesta massa d'aire excepcionalment càlid. Aquestes condicions impulsaran les temperatures màximes molt per sobre dels valors habituals per a aquesta època, inaugurant així la temporada de calor a la regió. Malgrat aquest inici calorós, les previsions apunten a una possible tendència cap a una normalització a mesura que avanci la primera setmana de maig.

No obstant això, l'impacte inicial serà notable, tant en el termòmetre com en la qualitat de l'aire. Ja que l'arribada del pols saharià podria augmentar la terbolesa atmosfèrica i afectar persones sensibles. Aquest escenari confirma que la transició d'abril a maig serà especialment moguda a Catalunya.

Tot això avançant sensacions estiuenques que podrien establir un patró més recurrent en les pròximes setmanes. Es recomana seguir les actualitzacions meteorològiques i prendre precaucions davant la previsió de pols en suspensió, especialment en col·lectius vulnerables. L'estiu sembla voler avançar-se aquest any, i Catalunya serà un dels primers territoris a notar-ho de manera clara.