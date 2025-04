Tornaran les tempestes a Catalunya: alerten de xàfecs forts en aquestes comarques avui

Catalunya torna a mirar al cel aquest dilluns davant la previsió de noves tempestes. Encara que la jornada ha començat amb un ambient assolellat en gran part del territori, s'espera que a partir del migdia la situació meteorològica canviï. Especialment en algunes comarques del país, on podrien registrar-se ruixats localment intensos.

En aquest sentit, des del Meteocat ja han activat algunes alertes per intensitat de tempestes. Concretament, s'espera que plogui amb força al Ripollès, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. Allà, no només plourà, sinó que es registraran tempestes de diversa virulència.

La causa principal d'aquesta inestabilitat és la persistència d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera. Segons els experts, aquesta configuració, combinada amb l'arribada d'una marinada efectiva, afavorirà el desenvolupament de núvols d'evolució diürna. Els núvols creixeran ràpidament a partir del migdia i podrien prolongar-se fins al capvespre.

Les zones més afectades per les pluges

Així doncs, les zones més afectades seran el Pirineu Oriental i el nord de la Catalunya Central. Allà, no es descarten ruixats forts i alguna tempesta aïllada. Per això, els experts recomanen precaució en activitats a l'aire lliure i a muntanya, on el risc de tempesta serà més elevat.

Respecte a les temperatures, es mantindran similars a les d'ahir al centre del dia, amb valors agradables i en general suaus. No obstant això, durant les primeres hores de l'1 de maig s'espera un notable ascens tèrmic, que portarà amb si temperatures més elevades. Així mateix, es podrà gaudir d'un ambient més propi de la primavera avançada.

Així doncs, el pronòstic per avui mostra un predomini del sol al matí en gran part del territori, amb una tarda molt més inestable. Les últimes hores del dia estaran protagonitzades per ruixats i possibles tempestes en àrees específiques del nord-est català. Els experts insisteixen en la importància d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques, ja que les precipitacions podrien ser localment intenses.

El mes d'abril s'acomiada amb inestabilitat

D'aquesta manera, el mes d'abril s'acomiada amb certa inestabilitat. No obstant això, maig promet arrencar amb un temps més estable i càlid, convidant al gaudi d'activitats a l'aire lliure a tota Catalunya. Sens dubte, una bona notícia per als que ja desitjaven l'arribada d'una treva davant el fred, el vent i les pluges.