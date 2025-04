Confirmat: Arriba una nova borrasca a Espanya i posen en alerta aquestes 4 comunitats

Aquesta setmana ha arrencat com un regal avançat de l'estiu a Espanya. Al nord, al sud, a la costa… pràcticament a tot arreu els termòmetres s'han disparat. Molts ja han tret la roba d'estiu, pensant que el bon temps havia arribat per quedar-se.

Però compte, perquè el panorama canviarà i molt en qüestió de pocs dies. Encara que els primers dies transcorreran entre cels clars i calor, a partir del pròxim dimecres, 30 d'abril, tot pot fer un gir de guió. I no serà un canvi petit.

Una borrasca arribarà a Espanya aquesta setmana

Demà, dimarts, 29 d'abril, es començarà a formar una borrasca davant de les costes de Portugal. Els meteoròlegs parlen d'una “borrasca freda aïllada”, encara que l'important és saber que podria portar pluges fortes i tempestes. De moment, la incertesa és alta, però tot apunta que afectarà sobretot la meitat oest de la Península.

Quatre comunitats estaran especialment en alerta: Galícia, Extremadura, Castella i Lleó i l'oest d'Andalusia. Allà les pluges podrien ser intenses i persistents, amb acumulacions d'aigua molt per sobre del normal per a aquesta època de l'any.

Mentrestant, al Mediterrani, el panorama serà molt diferent. Les altes pressions continuaran predominant, amb temperatures que podrien batre rècords i un ambient carregat de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. Un autèntic còctel de calor i calitja.

Quin dia exacte arribaran les pluges?

Avui i demà seran jornades tranquil·les a gairebé tot el país. Gairebé no hi haurà pluges, llevat d'algunes gotes soltes al nord-est, Balears o l'interior de València i Andalusia. Així que el cel ens donarà uns dies per aprofitar el sol… abans que el paraigua torni a ser el protagonista.

Serà entre dimecres i dijous quan la situació pugui complicar-se. La borrasca podria desfermar ruixats forts i tempestes, sobretot a l'oest peninsular. Això sí, encara no es pot confirmar en quines zones concretes cauran amb més força.

No obstant això, encara existeix la possibilitat que la borrasca es quedi “aturada” davant de Portugal. Si això passa, les tempestes serien menys intenses, però les temperatures continuarien disparades. A més, l'entrada de pols en suspensió seria més destacada del que es preveu.

La calor continua sent la gran protagonista

De moment, la calor no dona treva. Aquesta setmana, les temperatures seguiran molt per sobre de l'habitual a gairebé tota Espanya. Especialment al nord i a la Meseta Sud, on s'esperen entre 3 i 6 graus més del normal.

A ciutats com Zamora, Oviedo, Bilbao o la Corunya es fregaran els 26 o 27 graus. I a les valls del Guadalquivir, Guadiana i Ebre es podrien superar fàcilment els 27 °C. Tot un ambient de ple estiu, malgrat estar a les portes de maig.

Abril s'acomiadarà, per tant, amb un ambient propi de començaments d'estiu, encara que no exempt dels seus característics bruscos canvis de temps.