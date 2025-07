Es confirma: gir de 180 graus en el temps a Catalunya a partir d'aquest dia

Ho portem dient des d'ahir i sembla que les actualitzacions meteorològiques ho van confirmant. El temps a Catalunya està a punt de fer un gir dràstic, que es traduirà en ruixats i tempestes a moltes comarques. A més, tot això vindrà amb una nova baixada de temperatures, que ens allunyarà encara més del temps canicular que hauríem de tenir

De moment, aquest dimarts seguim sota la influència dels vents del nord a gairebé tota la península. A Catalunya, aquests s'han traduït en fortes ratxes de mestral i tramuntana, als dos extrems del país. És més, durant tot el matí el vent ha bufat amb ratxes fortes en punts del nord-est, tot i que ha anat perdent força intensitat

Un dimarts amb temperatures suaus i algunes precipitacions

Segons expliquen els meteoròlegs, aquesta tarda s'espera que entri en acció la marinada, és a dir, un vent humit. Això farà que els termòmetres es mantinguin a ratlla, amb unes màximes que, en el millor dels casos, no superaran els 32 graus. En definitiva, una situació que no recorda gens a la de fa tan sols unes setmanes, ni molt menys a la canícula

A tot això cal afegir-hi els núvols que aniran creixent en punts dels Pirineus amb el pas de les hores. Aquests podrien deixar algunes precipitacions, tot i que no s'espera que siguin gaire intenses. A més, els vents afavoriran la formació de núvols de pluja en punts del litoral central, cosa que ha portat a activar alguns avisos

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta groga per intensitat de pluja a 5 comarques. Parlem del Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. A totes elles es poden acumular fins a 20 mm en tan sols 30 minuts entre les 02:00 i les 08:00 d'aquest dimecres

Possible regada generalitzada aquest cap de setmana

Però tot això podria quedar com un petit aperitiu, comparat amb les pluges que podrien arribar el cap de setmana. Segons indica la previsió meteorològica, una bossa d'aire fred s'acostarà a la península entre divendres i dissabte. Això farà que la calma actual doni pas a un temps molt més inestable a la major part de Catalunya

Si es compleixen les previsions actuals, els ruixats i les tempestes afectaran gran part de les comarques. Això sí, tindran especial incidència a les del nord, però també en punts de Barcelona, Girona i l'interior de les Terres de l'Ebre

Encara és aviat per parlar de possibles registres de pluja, però en aquest tipus de situacions sempre pot haver-hi sorpreses. Del que no hi ha dubte és que aquesta situació vindrà acompanyada d'una nova baixada de temperatures a Catalunya. Sens dubte, una situació anòmala per acomiadar el mes de juliol i rebre l'agost